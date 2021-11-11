https://ria.ru/20211111/zavod-1758541186.html
На Орском вагоноремонтном заводе запустили новую линию
На Орском вагоноремонтном заводе запустили новую линию - РИА Новости, 11.11.2021
На Орском вагоноремонтном заводе запустили новую линию
На Орском вагоноремонтном заводе запущена автоматизированная линия по производству чистовых железнодорожных осей для колесных пар, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:32
2021-11-11T12:32
2021-11-11T12:32
оренбургская область
денис паслер
завод
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ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. На Орском вагоноремонтном заводе запущена автоматизированная линия по производству чистовых железнодорожных осей для колесных пар, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Выступая на церемонии открытия автоматизированного комплекса, губернатор области Денис Паслер напомнил, что два года назад предприятие находилось в стадии банкротства, но с приходом "Новой вагоноремонтной компании" - лидера в своем сегменте – завод стал развиваться.В пресс-службе отметили, что "Новая вагоноремонтная компания" приступила к запуску проекта в декабре прошлого года. Инвестиционные вложения составили более 122 миллионов рублей, из них в текущем году - 35 миллионов рублей.По словам губернатора, в четыре раза возросла загрузка по ремонту вагонов, уже на 27% увеличился и еще будет расти размер заработной платы. С запуском новой линии появилась потребность в новых специалистах.Пока на производстве трудятся 24 человека, но при трехсменной работе линии численность сотрудников планируют увеличить до 60 человек. Конечный продукт линии, чистовые оси, будет использоваться на магистральных железных дорогах стран-участниц СНГ, Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской республик.
https://ria.ru/20211110/zavod-1758374740.html
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денис паслер, завод
ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. На Орском вагоноремонтном заводе запущена автоматизированная линия по производству чистовых железнодорожных осей для колесных пар, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Выступая на церемонии открытия автоматизированного комплекса, губернатор области Денис Паслер
напомнил, что два года назад предприятие находилось в стадии банкротства, но с приходом "Новой вагоноремонтной компании" - лидера в своем сегменте – завод стал развиваться.
В пресс-службе отметили, что "Новая вагоноремонтная компания" приступила к запуску проекта в декабре прошлого года. Инвестиционные вложения составили более 122 миллионов рублей, из них в текущем году - 35 миллионов рублей.
По словам губернатора, в четыре раза возросла загрузка по ремонту вагонов, уже на 27% увеличился и еще будет расти размер заработной платы. С запуском новой линии появилась потребность в новых специалистах.
Пока на производстве трудятся 24 человека, но при трехсменной работе линии численность сотрудников планируют увеличить до 60 человек. Конечный продукт линии, чистовые оси, будет использоваться на магистральных железных дорогах стран-участниц СНГ, Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской республик.