https://ria.ru/20211111/zarplata-1758542199.html

В Оренбуржье работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату

В Оренбуржье работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату - РИА Новости, 11.11.2021

В Оренбуржье работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату

В Оренбургской области работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:21

2021-11-11T12:21

2021-11-11T12:21

оренбургская область

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это планомерная работа по повышению уровня жизни в области. У нас выросла зарплата в сельском хозяйстве, в промышленности. Теперь мы увеличиваем оплату труда квалифицированных специалистов в малых дотационных поселениях", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.Планируется, что повышение коснется 800 сотрудников администраций. У 370 специалистов зарплата вырастет почти на 20 процентов, у 280 планируется повышение до 15 процентов, у 150 работников - до 10 процентов.Пресс-служба сообщает, что на сегодняшний день средняя заработная плата специалистов администраций малочисленных сельских поселений - от 17 до 25 тысяч рублей.Повышение запланировано провести в течение следующего года – к концу периода средняя зарплата у работников составит не менее 27 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754572185.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер