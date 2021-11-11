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В Оренбуржье работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату
В Оренбуржье работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату - РИА Новости, 11.11.2021
В Оренбуржье работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату
В Оренбургской области работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:21
2021-11-11T12:21
2021-11-11T12:21
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это планомерная работа по повышению уровня жизни в области. У нас выросла зарплата в сельском хозяйстве, в промышленности. Теперь мы увеличиваем оплату труда квалифицированных специалистов в малых дотационных поселениях", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.Планируется, что повышение коснется 800 сотрудников администраций. У 370 специалистов зарплата вырастет почти на 20 процентов, у 280 планируется повышение до 15 процентов, у 150 работников - до 10 процентов.Пресс-служба сообщает, что на сегодняшний день средняя заработная плата специалистов администраций малочисленных сельских поселений - от 17 до 25 тысяч рублей.Повышение запланировано провести в течение следующего года – к концу периода средняя зарплата у работников составит не менее 27 тысяч рублей.
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это планомерная работа по повышению уровня жизни в области. У нас выросла зарплата в сельском хозяйстве, в промышленности. Теперь мы увеличиваем оплату труда квалифицированных специалистов в малых дотационных поселениях", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера
.
Планируется, что повышение коснется 800 сотрудников администраций. У 370 специалистов зарплата вырастет почти на 20 процентов, у 280 планируется повышение до 15 процентов, у 150 работников - до 10 процентов.
Пресс-служба сообщает, что на сегодняшний день средняя заработная плата специалистов администраций малочисленных сельских поселений - от 17 до 25 тысяч рублей.
Повышение запланировано провести в течение следующего года – к концу периода средняя зарплата у работников составит не менее 27 тысяч рублей.