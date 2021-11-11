Патриарх Кирилл предложил регулировать заимствования из иностранных языков
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать общественный механизм регулирования количества заимствований из иностранного языка в повседневной речи.
"У нас в стране давно действует закон о государственном языке, предписывающий сопровождать иностранные слова и выражения, употребляемые в публичном пространстве, адекватным смысловым переводом на русский язык. Но как быть со словами, написанными вроде кириллицей, но при этом являющихся транслитерацией английских слов? <...> Это серьезный вопрос к специалистам-филологам. Полагаю, было бы уместно совместно выработать если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно", - сказал он на пленарном заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности.
Патриарх отметил, что речь идет не об узкоспециальных терминах или авторских названиях, а "о бытовом языке: о языке СМИ, языке литературы, языке повседневного общения".
Также он призвал преподавателей не переходить на молодежный сленг ради установления контакта с учениками.
"Мне представляется странным и даже совершенно неприемлемым, когда преподаватель начинает переходить во время занятия на молодежный сленг, используя его как норму в своей повседневной речи. Нередко это делается, чтобы вызвать симпатию у аудитории, продемонстрировать вовлеченность в молодежную среду. Думаю, что это ложное целеполагание, которое не соответствует традициям нашей культуры, в которой образ преподавателя всегда воспринимается как идеал и образец для подражания", - сказал он на пленарном заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности.
Преподаватель – ведущий, а ученики – ведомые, отметил предстоятель Русской православной церкви. "И ведущий никак не должен попадать в зависимость, в том числе, от тех неправильностей речи, которые присутствуют в молодежной среде", - заключил он.
"Мне представляется странным и даже совершенно неприемлемым, когда преподаватель начинает переходить во время занятия на молодежный сленг, используя его как норму в своей повседневной речи. Нередко это делается, чтобы вызвать симпатию у аудитории, продемонстрировать вовлеченность в молодежную среду. Думаю, что это ложное целеполагание, которое не соответствует традициям нашей культуры, в которой образ преподавателя всегда воспринимается как идеал и образец для подражания", - сказал он на пленарном заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности.
Преподаватель – ведущий, а ученики – ведомые, отметил предстоятель Русской православной церкви. "И ведущий никак не должен попадать в зависимость, в том числе, от тех неправильностей речи, которые присутствуют в молодежной среде", - заключил он.