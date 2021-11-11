https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758541271.html

ФСБ рассказала, какие страны помогали Японии вести разведку против СССР

ФСБ рассказала, какие страны помогали Японии вести разведку против СССР - РИА Новости, 11.11.2021

ФСБ рассказала, какие страны помогали Японии вести разведку против СССР

Польша, Латвия и Эстония в 1930-х годах помогали Японии, планировавшей напасть на СССР, вести разведку против Советского Союза, об этом свидетельствуют новые... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:16

2021-11-11T12:16

2021-11-11T12:16

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Польша, Латвия и Эстония в 1930-х годах помогали Японии, планировавшей напасть на СССР, вести разведку против Советского Союза, об этом свидетельствуют новые архивные материалы, рассекреченные и опубликованные ФСБ России.Публикация этих материалов из "Особой папки" советской военной контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.Среди опубликованных сейчас документов – протокол допроса в феврале 1946 года в Москве бывшего начальника информационно-разведывательного управления Квантунской армии и командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Гендзо (Кендзо) Янагиты.По словам Янагиты, в области разведки подготовка Японии к войне против СССР началась еще задолго до разработки в 1941 году плана удара по Советскому Союзу "Кантокуэн".Он рассказал, что в 1933 году был назначен на должность японского военного атташе в Польше и одновременно исполнял обязанности военного атташе в Румынии."Находясь в Варшаве, я занимался, главным образом, сбором шпионских сведений о Советском Союзе, особенно интересовался материалами, касавшимися советского Дальнего Востока. Я имел доступ в польский генеральный штаб, поддерживая личные связи с начальником генерального штаба — генерал-майором польской армии Гобшеровским и другими польскими офицерами, занимавшими в генеральном штабе руководящие должности, получал от них материалы о Красной Армии и военной промышленности Советского Союза", - показал Янагита.Наибольший интерес, по его словам, представляли материалы о передислокации частей Красной Армии из центральной части Советского Союза на Дальний Восток. "Такой же характер носили мои отношения с румынским генеральным штабом, откуда ко мне также поступала информация о Красной Армии", - добавил он."Одновременно с этим, поддерживая тесную связь с эстонским военным атташе в Польше подполковником Раут и военным атташе Латвии майором Винтер, я получал от них сообщения, касавшиеся воинских частей, входивших в состав Ленинградского военного округа. Для меня важность этих сведений определялась тем, что мне представлялась возможность узнавать о прибытии новых частей в округ или их перемещении на Дальний Восток", - показал Янагита.Собираемые разведывательные данные Янагита после их изучения и обработки направлял в виде письменных докладов в Токио, где они использовались японским генеральным штабом при корректировке военных планов против Советского Союза.Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Руководящим органом для всех японских военных миссий и их отделений была Харбинская ЯВМ (Информационно-разведывательное управление Квантунской группировки войск).Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.После окончания войны Янагита находился в СССР в качестве военнопленного. Советские органы госбезопасности арестовали его в июле 1951 года по обвинению в шпионаже и враждебной деятельности против СССР. Находясь под следствием, Янагита умер в январе 1952 года. Дело было прекращено за смертью обвиняемого.

https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758514568.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/yaponiya-1758534796.html

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в мире, токио, варшава, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), россия