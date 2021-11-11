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Япония к войне с СССР готовила "спецназ" для диверсий
Япония к войне с СССР готовила "спецназ" для диверсий - РИА Новости, 11.11.2021
Япония к войне с СССР готовила "спецназ" для диверсий
Япония, планируя войну с СССР, готовила специальные ударные группы, которые должны были действовать в тылу Красной Армии – об этом говорится в новых архивных... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:37
2021-11-11T10:54
в мире
общество
япония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дальний восток
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Япония, планируя войну с СССР, готовила специальные ударные группы, которые должны были действовать в тылу Красной Армии – об этом говорится в новых архивных материалах, рассекреченных и опубликованных ФСБ России.Публикация этих материалов из "Особой папки" советской военной контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.Среди опубликованных сейчас документов – протокол допроса 9 февраля 1946 года в СССР бывшего начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ.По словам Миякэ, он, зная о разработанном в Японии плане нападения на Советский Союз, "решил проявить инициативу и активизировать подготовку членов "Кио-Ва-Кай" к войне против СССР"."В 1944 году я дал указание местным организациям (в Маньчжурии) о создании специальных ударных групп "Сенпондан", предназначаемых для диверсионной и террористической деятельности в тылу советских войск", - признался Миякэ.Летом 1944 года было решено создать группы "Сенпондан" при всех уездных организациях "Кио-Ва-Кай", добавил он."В эти группы решено было вовлечь наиболее активных, политически благонадежных и проявивших себя на работе членов организации. Каждая группа насчитывала в своем составе от 15 до 30 человек, а общая численность участников групп "Сенпондан" равнялась 3-4 тысячам. Группы были строго засекречены и под руководством японских офицеров проходили специальное обучение", - рассказывал Миякэ.По его словам, он ставил перед группами задачу "подготовить кадры для подрывной деятельности в тылу Красной Армии"."По моему плану, группы "Сенпондан" после начала войны Японии против Советского Союза должны были работать в тылу Красной Армии и производить там подрыв железных и шоссейных дорог, совершать поджоги военных складов, убивать советских военнослужащих, заниматься сбором шпионских сведений военного характера, которые затем передавать японскому командованию", - показал Миякэ.Он также вспомнил, как 18 июля 1945 года был вызван в штаб Квантунской армии, где ее главнокомандующий Отодзо Ямада "заявил, что предполагается выступление Японии против Советского Союза, в связи с чем организация "Кио-Ва-Кай" должна подготовить группы "Сенпондан" к активной деятельности".По словам Миякэ, он дал соответствующее указание всем начальникам местных организаций "Кио-Ва-Кай".Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
https://ria.ru/20211111/dokument-1758511848.html
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в мире, общество, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальний восток, россия
10:37 11.11.2021 (обновлено: 10:54 11.11.2021)
 
Япония к войне с СССР готовила "спецназ" для диверсий

В ФСБ сообщили, что Япония готовила "спецназ" для диверсий во время войны с СССР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Япония, планируя войну с СССР, готовила специальные ударные группы, которые должны были действовать в тылу Красной Армии – об этом говорится в новых архивных материалах, рассекреченных и опубликованных ФСБ России.
Публикация этих материалов из "Особой папки" советской военной контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.
Среди опубликованных сейчас документов – протокол допроса 9 февраля 1946 года в СССР бывшего начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ.
По словам Миякэ, он, зная о разработанном в Японии плане нападения на Советский Союз, "решил проявить инициативу и активизировать подготовку членов "Кио-Ва-Кай" к войне против СССР".
"В 1944 году я дал указание местным организациям (в Маньчжурии) о создании специальных ударных групп "Сенпондан", предназначаемых для диверсионной и террористической деятельности в тылу советских войск", - признался Миякэ.
Летом 1944 года было решено создать группы "Сенпондан" при всех уездных организациях "Кио-Ва-Кай", добавил он.
"В эти группы решено было вовлечь наиболее активных, политически благонадежных и проявивших себя на работе членов организации. Каждая группа насчитывала в своем составе от 15 до 30 человек, а общая численность участников групп "Сенпондан" равнялась 3-4 тысячам. Группы были строго засекречены и под руководством японских офицеров проходили специальное обучение", - рассказывал Миякэ.
По его словам, он ставил перед группами задачу "подготовить кадры для подрывной деятельности в тылу Красной Армии".
Разгром Квантунской армии в конце II Мировой войны - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 10:25
ФСБ обнародовала детали первого плана военного удара Японии по СССР
"По моему плану, группы "Сенпондан" после начала войны Японии против Советского Союза должны были работать в тылу Красной Армии и производить там подрыв железных и шоссейных дорог, совершать поджоги военных складов, убивать советских военнослужащих, заниматься сбором шпионских сведений военного характера, которые затем передавать японскому командованию", - показал Миякэ.
Он также вспомнил, как 18 июля 1945 года был вызван в штаб Квантунской армии, где ее главнокомандующий Отодзо Ямада "заявил, что предполагается выступление Японии против Советского Союза, в связи с чем организация "Кио-Ва-Кай" должна подготовить группы "Сенпондан" к активной деятельности".
По словам Миякэ, он дал соответствующее указание всем начальникам местных организаций "Кио-Ва-Кай".
"Как практически действовали группы "Сенпондан", я сказать затрудняюсь, так как связь с ними после начала военных действий мне установить не удалось из-за стремительности наступления советских войск", - признался Миякэ.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Разгром Квантунской армии в конце II Мировой войны - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 03:31
Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
 
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