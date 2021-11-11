09:00 11.11.2021 (обновлено: 10:53 11.11.2021)
Строительство ВСМ Москва — Петербург могут отменить, сообщили СМИ
"Ъ": власти обсуждают отказ от строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На уровне правительства рассматривается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, вместо этого проекта власти могут построить выделенный грузовой ход между городами.
В то же время не исключено, что от планов не откажутся полностью, а лишь сдвинут сроки реализации.
Работы по созданию ВСМ оценили в 1,4-1,7 триллиона рублей. Появление магистрали должно было сократить время перемещения между городами до двух часов 15 минут. Изначально предполагалось построить ее к 2027 году.
27 августа, 13:25Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода
Газета добавила, что в протоколе совещания от 27 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финансовому плану РЖД на 2022–2024 годы содержится поручение дополнительно оценить проект ВСМ "с учетом поручений президента Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна".
В проекте этого документа, который также видел "Коммерсантъ", этот пункт изложили чуть иначе: там речь шла об "оптимизации проекта строительства ж/д линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей". В самой компании отказались от комментариев.