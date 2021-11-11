https://ria.ru/20211111/vertolet-1758594493.html

Прокуратура назвала причину падения Ми-8 на Таймыре

Прокуратура назвала причину падения Ми-8 на Таймыре - РИА Новости, 11.11.2021

Прокуратура назвала причину падения Ми-8 на Таймыре

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 компании "Норильск-Авиа", совершавшего перелет по маршруту Игарка-Светлогорск на севере Красноярского края, мог стать... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:55

2021-11-11T15:55

2021-11-11T15:55

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

западно-сибирская транспортная прокуратура

россия

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 компании "Норильск-Авиа", совершавшего перелет по маршруту Игарка-Светлогорск на севере Красноярского края, мог стать отказ систем борта, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.В четверг Ми-8 с тремя членами экипажа аварийно сел на севере Красноярского края, погибших нет. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным СК на транспорте, при заходе на посадочную площадку Ми-8 задел кроны деревьев. При ударе о землю вертолет получил механические повреждения, в частности, оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак. Члены экипажа не пострадали."По предварительной информации, причиной жесткой посадки явился отказ систем вертолета. В результате произошедшего никто не пострадал, воздушное судно получило повреждения хвостовой балки, элементов фюзеляжа, подвесного оборудования", - говорится в сообщении.Норильской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738513097.html

красноярский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, западно-сибирская транспортная прокуратура, россия