https://ria.ru/20211111/veroispovedanie-1758546842.html

В США изменили закон о вероисповедании ради вакцинации

В США изменили закон о вероисповедании ради вакцинации - РИА Новости, 11.11.2021

В США изменили закон о вероисповедании ради вакцинации

В штате Иллинойс внесены поправки в закон о свободе вероисповедания с целью избежать уклонения от вакцинации против коронавируса, сообщает новостной... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:39

2021-11-11T12:39

2021-11-11T12:39

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сша

мэн (штат)

иллинойс

религия

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В штате Иллинойс внесены поправки в закон о свободе вероисповедания с целью избежать уклонения от вакцинации против коронавируса, сообщает новостной интернет-портал JD Supra.В понедельник губернатор штата Иллинойс Джей оберт Притцкер подписал законопроект Сената. Суть изменения заключается в том, что действующий закон штата о праве совести в сфере здравоохранения "не может использоваться для оспаривания требований вакцинации от коронавируса или других действий, предпринимаемых работодателями или предприятиями для "предотвращения задержания или передачи COVID-19"."Закон не может быть использован или неправильно истолкован, чтобы поставить под угрозу безопасность на рабочем месте", – отметил в своем заявлении губернатор Приткер.Правда граждане могут ссылаться на закон о свободе вероисповедания или обращаться в суд до тех пор, пока новая поправка не вступит в силу 1 июня 2022 года.Нормативные акты о свободе вероисповедания активно использовались гражданами в качестве правового аргумента против вакцинации от COVID-19. Так, например, в штате Мэн медицинские работники обратились в Верховный суд с просьбой отменить закон об обязательной вакцинации по религиозным убеждениям. Они утверждали, что это нарушает их право на свободу вероисповедания.Ранее в США на уровне штатов было принято постановление, которое позволяет увольнять невакцинированных учителей государственных школ. А Верховный суд США отверг иск преподавателей, которые заявили, что закон об обязательной вакцинации нарушает права человека.

https://ria.ru/20211108/mecheti-1758119243.html

сша

мэн (штат)

иллинойс

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сша, мэн (штат), иллинойс, религия