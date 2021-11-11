https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758548797.html

В Петербурге заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых

В Петербурге заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 11.11.2021

В Петербурге заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых

Ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:48

2021-11-11T12:48

2021-11-11T12:48

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пенсионеры

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.Ранее вышло постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, также включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад". Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации."Ответственность (за отказ от вакцинации) на сегодняшний момент администрацией города не установлена. Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается… на усмотрение (жителей), непосредственно на совести каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников - это самое главное. Вакцинация – это единственный возможный способ защитить себя от коронавирусной инфекции. Мы готовы привить максимальное количество жителей", - сказала Гранатович.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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