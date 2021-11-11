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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758548797.html
В Петербурге заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых
В Петербурге заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 11.11.2021
В Петербурге заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых
Ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:48
2021-11-11T12:48
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирусы
пенсионеры
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.Ранее вышло постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, также включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад". Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации."Ответственность (за отказ от вакцинации) на сегодняшний момент администрацией города не установлена. Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается… на усмотрение (жителей), непосредственно на совести каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников - это самое главное. Вакцинация – это единственный возможный способ защитить себя от коронавирусной инфекции. Мы готовы привить максимальное количество жителей", - сказала Гранатович.
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общество, вакцинация, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирусы, пенсионеры, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:48 11.11.2021
 
В Петербурге заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых

Власти Петербурга заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.
Ранее вышло постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, также включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад". Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.
"Ответственность (за отказ от вакцинации) на сегодняшний момент администрацией города не установлена. Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается… на усмотрение (жителей), непосредственно на совести каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников - это самое главное. Вакцинация – это единственный возможный способ защитить себя от коронавирусной инфекции. Мы готовы привить максимальное количество жителей", - сказала Гранатович.
 
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