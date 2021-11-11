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В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет - РИА Новости, 11.11.2021
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю предписало организовать вакцинацию от COVID-19 жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:34
2021-11-11T12:34
2021-11-11T15:42
распространение коронавируса
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КРАСНОДАР, 11 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю предписало организовать вакцинацию от COVID-19 жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше."Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше", — говорится в постановлении главного санитарного врача региона Марии Потемкиной.Ранее вышло постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, также включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта Пулково, включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад". Отмечается, что действие постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:34 11.11.2021 (обновлено: 15:42 11.11.2021)
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 жителей от 60 лет и старше