https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758518673.html

Противящимся вакцинации россиянам указали на дверь

Уральский чиновник предложил противникам вакцинации покинуть Россию - РИА Новости, 11.11.2021

Противящимся вакцинации россиянам указали на дверь

Заместитель главы администрации города Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал россиянам, не желающим прививаться от коронавируса, покинуть страну,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:56

2021-11-11T10:56

2021-11-11T16:04

каменск-уральский

белоруссия

канада

владимир жириновский

лдпр

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель главы администрации города Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал россиянам, не желающим прививаться от коронавируса, покинуть страну, сообщил портал e1.ru.Отвечая на вопрос о "недобровольности" вакцинации и различных ограничениях для ее противников, он отметил, что сделавшие прививку следуют правилам, установленным по всей стране. "А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда они пишут обычно? С Канады, с Белоруссии, откуда нам пишут обычно такие посты", — заявил чиновник.Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцин, превысило 60 миллионов. Коллективный иммунитет оценивают в 48 процентов.

https://ria.ru/20211110/antiprivivochniki-1758383204.html

каменск-уральский

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каменск-уральский, белоруссия, канада, владимир жириновский, лдпр, здоровье - общество, коронавирус covid-19