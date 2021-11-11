https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758503050.html
Более половины пожилых россиян вакцинировались от COVID-19
Более половины пожилых россиян вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Более половины пожилых россиян вакцинировались от COVID-19
Чуть больше половины россиян старшего возраста прошли вакцинацию от COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:27
2021-11-11T09:27
2021-11-11T09:46
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чуть больше половины россиян старшего возраста прошли вакцинацию от COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию", - сказал он в приветствии участникам форума "Россия - территория заботы".По словам министра, практически каждый второй пожилой россиянин все еще рискует жизнью, так как не привился.
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/koronavirus-1758448371.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:27 11.11.2021 (обновлено: 09:46 11.11.2021)
Более половины пожилых россиян вакцинировались от COVID-19
Мурашко заявил. что чуть более половины пожилых россиян вакцинировались от COVID-19