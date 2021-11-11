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https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758559421.html
В Поволжье осудили сибиряка, убившего знакомого из-за оккультного ритуала
В Поволжье осудили сибиряка, убившего знакомого из-за оккультного ритуала - РИА Новости, 11.11.2021
В Поволжье осудили сибиряка, убившего знакомого из-за оккультного ритуала
Приволжский районный суд Астраханской области приговорил к 9,5 годам колонии жителя Красноярского края, убившего знакомого в Астрахани во время оккультного... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:29
2021-11-11T13:29
происшествия
астраханская область
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости. Приволжский районный суд Астраханской области приговорил к 9,5 годам колонии жителя Красноярского края, убившего знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала, сообщает СУСК России по Астраханской области.Как сообщало следствие, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города. Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края, и они вместе пошли в лесополосу.Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края негативно высказался о данном обряде и о супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались. Во время драки житель Красноярского края несколько раз ударил топором астраханца, а потом накрыл его тело ветками и скрылся. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство" УК РФ."Приговором Приволжского районного суда Астраханской области мужчине назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации материального вреда в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html
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происшествия, астраханская область, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:29 11.11.2021
 
В Поволжье осудили сибиряка, убившего знакомого из-за оккультного ритуала

Житель Красноярского края, убивший знакомого из-за оккультного ритуала, получил 9,5 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости. Приволжский районный суд Астраханской области приговорил к 9,5 годам колонии жителя Красноярского края, убившего знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Как сообщало следствие, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города. Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края, и они вместе пошли в лесополосу.
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Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края негативно высказался о данном обряде и о супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались. Во время драки житель Красноярского края несколько раз ударил топором астраханца, а потом накрыл его тело ветками и скрылся. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство" УК РФ.
"Приговором Приволжского районного суда Астраханской области мужчине назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации материального вреда в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Оккультный ритуал - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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ПроисшествияАстраханская областьКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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