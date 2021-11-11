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Приморец под медпрепаратами убил приятеля и ранил еще трех человек
Приморец под медпрепаратами убил приятеля и ранил еще трех человек - РИА Новости, 11.11.2021
Приморец под медпрепаратами убил приятеля и ранил еще трех человек
Житель Приморья подозревается в том, что будучи пьян и приняв медпрепараты, убил знакомого и тяжело ранил ножом еще трех человек, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:30
2021-11-11T11:30
происшествия
уссурийск
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в том, что будучи пьян и приняв медпрепараты, убил знакомого и тяжело ранил ножом еще трех человек, сообщает региональное СУСК РФ."Десятого ноября 2021 года возле дома по улице Советская в городе Уссурийске на прохожего напал мужчина с ножом и стал наносить им удары по телу. На помощь мужчине подоспели стражи порядка и задержали нападавшего. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего в квартире дома на той же улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных рубленых ран в области головы и шеи", - говорится в сообщении.Кроме того, в квартире находился мужчина с аналогичными тяжкими телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело.По версии следствия, четверо мужчин распивали спиртные напитки и при этом употребили медикаментозные препараты. Между участниками застолья возникла ссора, и 23-летний подозреваемый начал наносить удары разделочным ножом двум приятелям. Третий присутствующий мужчина, получив удар ножом по телу, выпрыгнул из окна третьего этажа и спасся бегством. Фигурант также выпрыгнул за приятелем и с ножом напал на прохожего, приняв его за своего знакомого.Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20211020/sud-1755394360.html
https://ria.ru/20210909/pokushenie-1749235895.html
уссурийск
приморский край
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происшествия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:30 11.11.2021
 
Приморец под медпрепаратами убил приятеля и ранил еще трех человек

Житель Приморья, приняв медпрепараты, убил знакомого и тяжело ранил ножом еще трех человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в том, что будучи пьян и приняв медпрепараты, убил знакомого и тяжело ранил ножом еще трех человек, сообщает региональное СУСК РФ.
"Десятого ноября 2021 года возле дома по улице Советская в городе Уссурийске на прохожего напал мужчина с ножом и стал наносить им удары по телу. На помощь мужчине подоспели стражи порядка и задержали нападавшего. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего в квартире дома на той же улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных рубленых ран в области головы и шеи", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в квартире находился мужчина с аналогичными тяжкими телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, четверо мужчин распивали спиртные напитки и при этом употребили медикаментозные препараты. Между участниками застолья возникла ссора, и 23-летний подозреваемый начал наносить удары разделочным ножом двум приятелям. Третий присутствующий мужчина, получив удар ножом по телу, выпрыгнул из окна третьего этажа и спасся бегством. Фигурант также выпрыгнул за приятелем и с ножом напал на прохожего, приняв его за своего знакомого.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияУссурийскПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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