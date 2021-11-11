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https://ria.ru/20211111/turtsiya-1758497830.html
Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию
Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 11.11.2021
Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию
Турция не причастна к перевозке мигрантов в Белоруссию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре своему польскому коллеге Збигневу... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:28
2021-11-11T09:40
в мире
белоруссия
турция
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Турция не причастна к перевозке мигрантов в Белоруссию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре своему польскому коллеге Збигневу Рау. Об этом РИА Новости рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве."Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу", — сообщил собеседник агентства.По его словам, Чавушоглу предложил Варшаве направить в Турцию на инспекцию техническую комиссию.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе республики с Польшей. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Из-за ситуации президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных территориях режим ЧП, власти привлекли к охране рубежей армию и полицию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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белоруссия
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, турция, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
08:28 11.11.2021 (обновлено: 09:40 11.11.2021)
 
Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

Глава МИД Турции отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Турция не причастна к перевозке мигрантов в Белоруссию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре своему польскому коллеге Збигневу Рау. Об этом РИА Новости рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, Чавушоглу предложил Варшаве направить в Турцию на инспекцию техническую комиссию.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе республики с Польшей. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему.
Из-за ситуации президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных территориях режим ЧП, власти привлекли к охране рубежей армию и полицию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 20:35
Евросоюз расширит санкции против Белоруссии
 
В миреБелоруссияТурцияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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