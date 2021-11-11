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HBO Max выпустил трейлер продолжения новой "Сплетницы"
HBO Max выпустил трейлер продолжения новой "Сплетницы" - РИА Новости, 11.11.2021
HBO Max выпустил трейлер продолжения новой "Сплетницы"
На YouTube-канале платформы HBO Max опубликовали трейлер продолжения первого сезона новой версии сериала "Сплетница". РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:23
2021-11-11T20:23
2021-11-11T20:23
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max опубликовали трейлер продолжения первого сезона новой версии сериала "Сплетница". Премьера нескольких серий состоялась еще в июле. Шоу транслировалось несколько недель до начала августа, а затем в HBO Max решили разбить сезон на две части.Как и в оригинальном шоу, в новой "Сплетнице", разработанной Джошуа Сафраном, рассказывают о золотой молодежи с Манхэттена (штат Нью-Йорк, США), за жизнью которых повсюду следит загадочный персонаж в Instagram.В трейлере шоураннеры намекают на то, что во второй половине сезона главных героев ждет еще больше драм и интриг. А вездесущая Сплетница заставит всех чаще проверять свои смартфоны.Главные роли в сериале исполнили Джордан Александер, Уитни Пик, Эли Браун, Томас Энтони Доэрти, Эван Мок, Джонатан Фернандес и другие.Премьера новых серий "Сплетницы" состоится 25 ноября на HBO Max.
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новости культуры, сша, нью-йорк (штат), кино и сериалы
HBO Max выпустил трейлер продолжения новой "Сплетницы"
Сервис HBO Max опубликовал трейлер продолжения первого сезона новой "Сплетницы"
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max опубликовали трейлер продолжения первого сезона новой версии сериала "Сплетница".
Премьера нескольких серий состоялась еще в июле. Шоу транслировалось несколько недель до начала августа, а затем в HBO Max решили разбить сезон на две части.
Как и в оригинальном шоу, в новой "Сплетнице", разработанной Джошуа Сафраном, рассказывают о золотой молодежи с Манхэттена (штат Нью-Йорк, США), за жизнью которых повсюду следит загадочный персонаж в Instagram.
В трейлере шоураннеры намекают на то, что во второй половине сезона главных героев ждет еще больше драм и интриг. А вездесущая Сплетница заставит всех чаще проверять свои смартфоны.
Главные роли в сериале исполнили Джордан Александер, Уитни Пик, Эли Браун, Томас Энтони Доэрти, Эван Мок, Джонатан Фернандес и другие.
Премьера новых серий "Сплетницы" состоится 25 ноября на HBO Max.