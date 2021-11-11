Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/tolpa-1758493789.html
В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских
В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских - РИА Новости, 11.11.2021
В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских
Несколько человек напали на полицейских, приехавших на вызов по жалобам о неподобающем поведении толпы на улице, сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T06:28
2021-11-11T06:28
происшествия
красноярск
свердловский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Несколько человек напали на полицейских, приехавших на вызов по жалобам о неподобающем поведении толпы на улице, сообщает краевой главк МВД России.Инцидент произошел в среду вечером в Свердловском районе Красноярска. Жители сообщили, что на одной из улиц несколько человек перегородили проезжую часть двумя автомобилями, жгут автомобильную покрышку и ведут себя вызывающе.Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования 29-летнего водителя ВАЗ-2114, который во время происшествия находился за рулем, установлено состояние алкогольного опьянения.По данным ГСУСК региона, толпа мужчин из 15 человек не реагировала на законные требования сотрудников полиции прекратить свои действия, и несколько человек стали оказывать активное сопротивление. "При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, один из мужчин из этой же компании нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела", - сообщает следствие. Против 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.В СК отмечают, что для пресечения противоправных действий полицейскому пришлось несколько раз выстрелить в воздух из табельного оружия.
https://ria.ru/20211109/ssha-1758178571.html
https://ria.ru/20211031/zaderzhanie-1757053080.html
красноярск
свердловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярск, свердловский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
06:28 11.11.2021
 
В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских

В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских, приехавших на вызов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Несколько человек напали на полицейских, приехавших на вызов по жалобам о неподобающем поведении толпы на улице, сообщает краевой главк МВД России.
Инцидент произошел в среду вечером в Свердловском районе Красноярска. Жители сообщили, что на одной из улиц несколько человек перегородили проезжую часть двумя автомобилями, жгут автомобильную покрышку и ведут себя вызывающе.
"На место происшествия прибыли ближайшие наряды полиции. На требование прекратить противоправные действия молодые люди не реагировали и попытались нанести телесные повреждения полицейским. В результате четверо злоумышленников были задержаны и доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования 29-летнего водителя ВАЗ-2114, который во время происшествия находился за рулем, установлено состояние алкогольного опьянения.
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 11:03
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку
По данным ГСУСК региона, толпа мужчин из 15 человек не реагировала на законные требования сотрудников полиции прекратить свои действия, и несколько человек стали оказывать активное сопротивление. "При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, один из мужчин из этой же компании нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела", - сообщает следствие. Против 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.
В СК отмечают, что для пресечения противоправных действий полицейскому пришлось несколько раз выстрелить в воздух из табельного оружия.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 00:40
В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
 
ПроисшествияКрасноярскСвердловский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тиграНазван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ