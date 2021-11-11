https://ria.ru/20211111/tolpa-1758493789.html

В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских

В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских - РИА Новости, 11.11.2021

В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских

Несколько человек напали на полицейских, приехавших на вызов по жалобам о неподобающем поведении толпы на улице, сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T06:28

2021-11-11T06:28

2021-11-11T06:28

происшествия

красноярск

свердловский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Несколько человек напали на полицейских, приехавших на вызов по жалобам о неподобающем поведении толпы на улице, сообщает краевой главк МВД России.Инцидент произошел в среду вечером в Свердловском районе Красноярска. Жители сообщили, что на одной из улиц несколько человек перегородили проезжую часть двумя автомобилями, жгут автомобильную покрышку и ведут себя вызывающе.Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования 29-летнего водителя ВАЗ-2114, который во время происшествия находился за рулем, установлено состояние алкогольного опьянения.По данным ГСУСК региона, толпа мужчин из 15 человек не реагировала на законные требования сотрудников полиции прекратить свои действия, и несколько человек стали оказывать активное сопротивление. "При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, один из мужчин из этой же компании нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела", - сообщает следствие. Против 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.В СК отмечают, что для пресечения противоправных действий полицейскому пришлось несколько раз выстрелить в воздух из табельного оружия.

https://ria.ru/20211109/ssha-1758178571.html

https://ria.ru/20211031/zaderzhanie-1757053080.html

красноярск

свердловский район

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происшествия, красноярск, свердловский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)