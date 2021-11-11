В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских
В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских, приехавших на вызов
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Несколько человек напали на полицейских, приехавших на вызов по жалобам о неподобающем поведении толпы на улице, сообщает краевой главк МВД России.
Инцидент произошел в среду вечером в Свердловском районе Красноярска. Жители сообщили, что на одной из улиц несколько человек перегородили проезжую часть двумя автомобилями, жгут автомобильную покрышку и ведут себя вызывающе.
"На место происшествия прибыли ближайшие наряды полиции. На требование прекратить противоправные действия молодые люди не реагировали и попытались нанести телесные повреждения полицейским. В результате четверо злоумышленников были задержаны и доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования 29-летнего водителя ВАЗ-2114, который во время происшествия находился за рулем, установлено состояние алкогольного опьянения.
По данным ГСУСК региона, толпа мужчин из 15 человек не реагировала на законные требования сотрудников полиции прекратить свои действия, и несколько человек стали оказывать активное сопротивление. "При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, один из мужчин из этой же компании нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела", - сообщает следствие. Против 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.
В СК отмечают, что для пресечения противоправных действий полицейскому пришлось несколько раз выстрелить в воздух из табельного оружия.