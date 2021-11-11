https://ria.ru/20211111/soveschanie-1758662546.html

Глава Самарской области провел совещание по вопросам ценового регулирования

Глава Самарской области провел совещание по вопросам ценового регулирования - РИА Новости, 11.11.2021

Глава Самарской области провел совещание по вопросам ценового регулирования

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T22:41

2021-11-11T22:41

2021-11-11T22:41

общество

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров, сообщила пресс-служба правительства региона."В четверг, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на совещании исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Наталья Катина внесла предложения по регулированию цен на продовольственные товары в Самарской области. Она подчеркнула, что необходимо делать упор на ярмарочную торговлю, так как этот формат позволяет жителям приобретать продукты напрямую от местных производителей по доступным ценам.По данным региональных властей, на сегодняшний день на территории губернии функционирует 116 ярмарок регулярного проведения, это 10 401 торговое место, из которых фактически занято всего 60%. По словам Катиной, сельхозпроизводители не выходят на эти места из-за отсутствия продавцов и транспорта, на котором можно доставить товар на ярмарку."Разговор о том, что мы предоставили места, а они не идут, меня не устраивает. Нужно пригласить сельхозпроизводителей, обеспечить для них - не только крупных, но и малых, и средних – возможность для сбыта продукции, а жителям – возможность по доступным ценам ее приобрести", - отметил губернатор и поручил министерству сельского хозяйства решить задачу в течение недели.Также Катина рассказала о положительном опыте урегулирования цен на ярмарках благодаря крупным производителям, которые предлагали товар по более низкой стоимости по сравнению с продавцами, закупающими продукцию у посредников. Еще одно предложение, озвученное Катиной, касалось поддержки малообеспеченных семей. Она предложила выделять определенную сумму на "карту жителя Самарской области" для покупки базового набора продуктов, на которые крупные продуктовые сети готовы предложить свои скидки, и добавила, что предварительная договоренность об этом уже есть.Подводя итоги совещания, Азаров отметил, что работа по урегулированию цен на продовольственные товары, товары первой необходимости в регионе будет продолжена. "Это первое совещание на эту тему, в развитие тех предложений, которые были высказаны вчера на совещании под председательством президента страны Владимира Владимировича Путина. Я хотел бы понимать, как это будет реализовано в Самарской области. Четкий план работы должен быть намечен", - подчеркнул Азаров.

https://ria.ru/20211022/samara-1755875043.html

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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия