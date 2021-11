https://ria.ru/20211111/soglasheniya-1758503743.html

СМИ: решение Франции отложить заключение двух соглашений "разозлило" ЕС

СМИ: решение Франции отложить заключение двух соглашений "разозлило" ЕС - РИА Новости, 11.11.2021

СМИ: решение Франции отложить заключение двух соглашений "разозлило" ЕС

Франция убедила Евросоюз отложить подписание торговых соглашений с Новой Зеландией и Чили до президентских выборов в апреле, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:31

2021-11-11T09:31

2021-11-11T19:22

в мире

париж

китай

франция

евросоюз

еврокомиссия

эммануэль макрон

джасинда ардерн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Франция убедила Евросоюз отложить подписание торговых соглашений с Новой Зеландией и Чили до президентских выборов в апреле, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, этот шаг Парижа "разозлил" других участников блока, которые стремятся к заключению обоих договоров. ЕС рассчитывал оформить торговые сделки в этом году, но французские власти уговорили Еврокомиссию сделать это позднее. Газета отмечает, что некоторые европейские страны попытаются оказать давление на ЕК по этому вопросу на встрече министров торговли в четверг. Еврокомиссия отказалась комментировать информацию FT.По словам европейских дипломатов, президент Франции Эммануэль Макрон "боится" увеличения импорта курятины из Чили и баранины из Новой Зеландии. Стремящийся переизбраться Макрон якобы полагает, что кандидаты от оппозиционных сил смогут воспользоваться ситуацией для мобилизации недовольных фермеров и антиглобалистов.В свою очередь, французские чиновники подтвердили газете, что Париж не готов завершить эти сделки, но обосновали это необходимостью доработать формулировки экологической проблематики и вопросы по квотам на экспорт сельскохозяйственной продукции.Как пишет FT, будущее соглашение с Чили должно облегчить для ЕС вопрос поставок лития, что поможет простимулировать производство электромобилей и снизить зависимость от Китая. По словам одного из еврочиновников, существует "небольшое окно возможностей" для заключения договора, переговоры по этому поводу начались в 2017 году. "Это по-настоящему хорошая сделка. Но французы против нее всего-то из-за курятины", — подчеркнул чиновник.С Новой Зеландией Брюссель переговаривается с 2018 года и до сих пор не решил некоторые вопросы, в том числе по обмену данными и защите европейских сыров. Евросоюз хочет, чтобы новозеландские фермеры не называли свою продукцию по-европейски, например, "фета" или "грюйер".Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, как отмечает издание, отложила поездку в Европу из-за отсутствия прогресса по соглашению. Ее представитель сослался на "целый ряд причин, в том числе необходимость выбрать лучшее время для переговоров". Глава Минторга страны Дэмиен О'Коннор заявил местной газете The New Zealand Herald, что "твердо настроен завершить переговоры как можно скорее", и подчеркнул, что эта сделка принесет "реальные экономические выгоды для обеих сторон".

https://ria.ru/20211110/migranty-1758470084.html

https://ria.ru/20211110/makron-1758479356.html

https://ria.ru/20211101/evrosoyuz-1757276098.html

париж

китай

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, китай, франция, евросоюз, еврокомиссия, эммануэль макрон, джасинда ардерн