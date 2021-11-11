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СМИ: решение Франции отложить заключение двух соглашений "разозлило" ЕС
СМИ: решение Франции отложить заключение двух соглашений "разозлило" ЕС - РИА Новости, 11.11.2021
СМИ: решение Франции отложить заключение двух соглашений "разозлило" ЕС
Франция убедила Евросоюз отложить подписание торговых соглашений с Новой Зеландией и Чили до президентских выборов в апреле, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:31
2021-11-11T19:22
в мире
париж
китай
франция
евросоюз
еврокомиссия
эммануэль макрон
джасинда ардерн
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Франция убедила Евросоюз отложить подписание торговых соглашений с Новой Зеландией и Чили до президентских выборов в апреле, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, этот шаг Парижа "разозлил" других участников блока, которые стремятся к заключению обоих договоров. ЕС рассчитывал оформить торговые сделки в этом году, но французские власти уговорили Еврокомиссию сделать это позднее. Газета отмечает, что некоторые европейские страны попытаются оказать давление на ЕК по этому вопросу на встрече министров торговли в четверг. Еврокомиссия отказалась комментировать информацию FT.По словам европейских дипломатов, президент Франции Эммануэль Макрон "боится" увеличения импорта курятины из Чили и баранины из Новой Зеландии. Стремящийся переизбраться Макрон якобы полагает, что кандидаты от оппозиционных сил смогут воспользоваться ситуацией для мобилизации недовольных фермеров и антиглобалистов.В свою очередь, французские чиновники подтвердили газете, что Париж не готов завершить эти сделки, но обосновали это необходимостью доработать формулировки экологической проблематики и вопросы по квотам на экспорт сельскохозяйственной продукции.Как пишет FT, будущее соглашение с Чили должно облегчить для ЕС вопрос поставок лития, что поможет простимулировать производство электромобилей и снизить зависимость от Китая. По словам одного из еврочиновников, существует "небольшое окно возможностей" для заключения договора, переговоры по этому поводу начались в 2017 году. "Это по-настоящему хорошая сделка. Но французы против нее всего-то из-за курятины", — подчеркнул чиновник.С Новой Зеландией Брюссель переговаривается с 2018 года и до сих пор не решил некоторые вопросы, в том числе по обмену данными и защите европейских сыров. Евросоюз хочет, чтобы новозеландские фермеры не называли свою продукцию по-европейски, например, "фета" или "грюйер".Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, как отмечает издание, отложила поездку в Европу из-за отсутствия прогресса по соглашению. Ее представитель сослался на "целый ряд причин, в том числе необходимость выбрать лучшее время для переговоров". Глава Минторга страны Дэмиен О'Коннор заявил местной газете The New Zealand Herald, что "твердо настроен завершить переговоры как можно скорее", и подчеркнул, что эта сделка принесет "реальные экономические выгоды для обеих сторон".
https://ria.ru/20211110/migranty-1758470084.html
https://ria.ru/20211110/makron-1758479356.html
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в мире, париж, китай, франция, евросоюз, еврокомиссия, эммануэль макрон, джасинда ардерн
09:31 11.11.2021 (обновлено: 19:22 11.11.2021)
 
СМИ: решение Франции отложить заключение двух соглашений "разозлило" ЕС

FT: Франция убедила ЕС отложить заключение торговых соглашений с Чили и Новой Зеландией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Франция убедила Евросоюз отложить подписание торговых соглашений с Новой Зеландией и Чили до президентских выборов в апреле, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, этот шаг Парижа "разозлил" других участников блока, которые стремятся к заключению обоих договоров. ЕС рассчитывал оформить торговые сделки в этом году, но французские власти уговорили Еврокомиссию сделать это позднее. Газета отмечает, что некоторые европейские страны попытаются оказать давление на ЕК по этому вопросу на встрече министров торговли в четверг. Еврокомиссия отказалась комментировать информацию FT.
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По словам европейских дипломатов, президент Франции Эммануэль Макрон "боится" увеличения импорта курятины из Чили и баранины из Новой Зеландии. Стремящийся переизбраться Макрон якобы полагает, что кандидаты от оппозиционных сил смогут воспользоваться ситуацией для мобилизации недовольных фермеров и антиглобалистов.
В свою очередь, французские чиновники подтвердили газете, что Париж не готов завершить эти сделки, но обосновали это необходимостью доработать формулировки экологической проблематики и вопросы по квотам на экспорт сельскохозяйственной продукции.
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Как пишет FT, будущее соглашение с Чили должно облегчить для ЕС вопрос поставок лития, что поможет простимулировать производство электромобилей и снизить зависимость от Китая. По словам одного из еврочиновников, существует "небольшое окно возможностей" для заключения договора, переговоры по этому поводу начались в 2017 году. "Это по-настоящему хорошая сделка. Но французы против нее всего-то из-за курятины", — подчеркнул чиновник.
С Новой Зеландией Брюссель переговаривается с 2018 года и до сих пор не решил некоторые вопросы, в том числе по обмену данными и защите европейских сыров. Евросоюз хочет, чтобы новозеландские фермеры не называли свою продукцию по-европейски, например, "фета" или "грюйер".
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, как отмечает издание, отложила поездку в Европу из-за отсутствия прогресса по соглашению. Ее представитель сослался на "целый ряд причин, в том числе необходимость выбрать лучшее время для переговоров". Глава Минторга страны Дэмиен О'Коннор заявил местной газете The New Zealand Herald, что "твердо настроен завершить переговоры как можно скорее", и подчеркнул, что эта сделка принесет "реальные экономические выгоды для обеих сторон".
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