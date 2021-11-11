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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211111/sneg-1758500483.html
"Яндекс" назвал самые снежные российские города
"Яндекс" назвал самые снежные российские города - РИА Новости, 11.11.2021
"Яндекс" назвал самые снежные российские города
Жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска видят первый снег раньше всех — во второй половине сентября, говорится в исследовании ресурса... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:00
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общество
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челябинск
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска видят первый снег раньше всех — во второй половине сентября, говорится в исследовании ресурса "Яндекс.Погода", которое включает данные метеонаблюдений за десять лет.По информации сервиса, самые снежные зимы — в Челябинске, где общая толщина покрова в среднем составляет 181 сантиметр. Пермь на втором месте — 143 сантиметра, Нижний Новгород с 126 сантиметрами — на третьем.Меньше всего осадков выпадает в Ростове-на-Дону — 46 сантиметров, Волгограде — 66 сантиметров, Санкт-Петербурге — 86 сантиметров.Рекорд по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску — зимой 2013-2014 годов она составила 240 сантиметров. При этом самый снежный день был зафиксирован в Волгограде: 11 декабря 2013 года выпал 31 сантиметр снега.
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общество, ростов-на-дону, омск, челябинск, яндекс, новости - туризм
09:00 11.11.2021 (обновлено: 10:37 11.11.2021)
 
"Яндекс" назвал самые снежные российские города

"Яндекс" назвал Челябинск, Пермь и Нижний Новгород самыми снежными городами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервый снег в Екатеринбурге
Первый снег в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска видят первый снег раньше всех — во второй половине сентября, говорится в исследовании ресурса "Яндекс.Погода", которое включает данные метеонаблюдений за десять лет.
"Позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону", — добавляется в сообщении.
По информации сервиса, самые снежные зимы — в Челябинске, где общая толщина покрова в среднем составляет 181 сантиметр. Пермь на втором месте — 143 сантиметра, Нижний Новгород с 126 сантиметрами — на третьем.
Меньше всего осадков выпадает в Ростове-на-Дону — 46 сантиметров, Волгограде — 66 сантиметров, Санкт-Петербурге — 86 сантиметров.
Рекорд по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску — зимой 2013-2014 годов она составила 240 сантиметров. При этом самый снежный день был зафиксирован в Волгограде: 11 декабря 2013 года выпал 31 сантиметр снега.
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ТуризмОбществоРостов-на-ДонуОмскЧелябинскЯндексНовости - Туризм
 
 
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