https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758589947.html
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье - РИА Новости, 11.11.2021
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье
Евросоюз продлил на год режим санкций за несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Совета стран ЕС. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:31
2021-11-11T15:31
2021-11-11T15:49
в мире
турция
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продлил на год режим санкций за несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Совета стран ЕС."Вслед за оценкой рамок по ограничительным мерам в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье Совет сегодня принял решение о продлении режима на один год, до 12 ноября 2022 года", - указывается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211008/turtsiya-1753609134.html
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в мире, турция
15:31 11.11.2021 (обновлено: 15:49 11.11.2021)
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье
ЕС продлил на год санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье