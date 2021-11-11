https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758589947.html

ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье

ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье - РИА Новости, 11.11.2021

ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье

Евросоюз продлил на год режим санкций за несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Совета стран ЕС. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:31

2021-11-11T15:31

2021-11-11T15:49

в мире

турция

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продлил на год режим санкций за несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Совета стран ЕС."Вслед за оценкой рамок по ограничительным мерам в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье Совет сегодня принял решение о продлении режима на один год, до 12 ноября 2022 года", - указывается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/turtsiya-1753609134.html

турция

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2021

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в мире, турция