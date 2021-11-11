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Рябков ответил на слова Блинкена об использовании энергетики как оружия
Рябков ответил на слова Блинкена об использовании энергетики как оружия - РИА Новости, 11.11.2021
Рябков ответил на слова Блинкена об использовании энергетики как оружия
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ахинеей и околесицей заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия ранее использовала поставки... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:41
2021-11-11T11:41
2021-11-11T12:04
в мире
сергей рябков
россия
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ахинеей и околесицей заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия ранее использовала поставки энергоносителей как "оружие"."Это белиберда. Полная ахинея и околесица. Не заслуживает комментария никакого", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, сергей рябков, россия, сша, энтони блинкен
11:41 11.11.2021 (обновлено: 12:04 11.11.2021)
Рябков ответил на слова Блинкена об использовании энергетики как оружия
Рябков назвал слова Блинкена об использовании Россией энергетики в качестве оружия ахинеей