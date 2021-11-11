https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758530066.html

Рябков ответил на слова Блинкена об использовании энергетики как оружия

Рябков ответил на слова Блинкена об использовании энергетики как оружия - РИА Новости, 11.11.2021

Рябков ответил на слова Блинкена об использовании энергетики как оружия

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ахинеей и околесицей заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия ранее использовала поставки... РИА Новости, 11.11.2021

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в мире

сергей рябков

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энтони блинкен

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ахинеей и околесицей заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия ранее использовала поставки энергоносителей как "оружие"."Это белиберда. Полная ахинея и околесица. Не заслуживает комментария никакого", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20211110/blinken-1758482267.html

россия

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в мире, сергей рябков, россия, сша, энтони блинкен