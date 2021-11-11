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Бастрыкину доложат о расследовании наезда на полицейского в Каспийске
Бастрыкину доложат о расследовании наезда на полицейского в Каспийске - РИА Новости, 11.11.2021
Бастрыкину доложат о расследовании наезда на полицейского в Каспийске
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования дела по факту наезда автомобиля на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:28
2021-11-11T23:28
2021-11-11T23:28
происшествия
каспийск
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования дела по факту наезда автомобиля на полицейского, сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта в Каспийске правоохранители попытались остановить Toyota Camry под управлением неустановленного лица, с тонированными стёклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Служащий получил телесные повреждения."Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции", - говорится в сообщении.Добавляется, что Бастрыкин также поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211110/ubiytsvo-1758349410.html
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происшествия, каспийск, александр бастрыкин, россия
Бастрыкину доложат о расследовании наезда на полицейского в Каспийске
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании наезда на полицейского в Каспийске