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https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758575369.html
Омбудсмен по ресторанному бизнесу назвал обязательные QR-коды фатальными
Омбудсмен по ресторанному бизнесу назвал обязательные QR-коды фатальными - РИА Новости, 11.11.2021
Омбудсмен по ресторанному бизнесу назвал обязательные QR-коды фатальными
Введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов приведет к долгосрочному существенному падению выручки заведений общепита и как итог - к их закрытию,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:36
2021-11-11T14:48
распространение коронавируса
москва
экономика
здоровье - общество
рестораны
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов приведет к долгосрочному существенному падению выручки заведений общепита и как итог - к их закрытию, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в четверг подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, об их внесении в Госдуму обещал сообщить дополнительно."Даже 20% падение выручки в долгосрочном периоде для ресторана фатально. Если в регионе привито 35% людей, как ресторан будет работать при 35% заполняемости? Никак не сможет работать. Это не магазин - у одно человека есть QR-код, у другого нет, но один может сходить за двоих в магазин, а в ресторане за двоих не поешь", - сказал Миронов."Если все будут вакцинированы, то в рестораны будут ходить, но до того момента - пока не привито даже 50% населения - ресторан функционировать не сможет. Мера понятная, понятно, для чего она делается, но тогда надо ответить на вопрос - а что будет с общепитом?" - добавил ресторатор.Он подчеркнул, что при таких условиях рестораны будут работать в минус. "Насколько ресторан готов в минус, откуда будут дотации, кто его будет финансировать - в этом вопрос", - отметил омбудсмен."Мы видим по ряду регионов, где введены QR-коды, как это работает и что происходит: работает только то, что подлежит доставке - это пицца, суши, бургеры, какая-то нижняя часть отрасли, все "легкое" выживает. А итальянская кухня, испанская, русская кухня, гастрономические рестораны - они все стоят пустые и через какое-то время их просто не будет", - рассказал Миронов.Он пояснил, что закрытие угрожает ресторанам, которые невозможно будет просто взять и открыть вновь впоследствии, при ослаблении правил посещения. "Если палатка с шаурмой сейчас закрылась, то она может открыться снова, а рестораны - где люди годами работают, годами учатся, годами развиваются блюда - в таком режиме существовать не смогут", - заключил ресторатор.
https://ria.ru/20210517/bankrot-1732588327.html
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москва, экономика, здоровье - общество, рестораны, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:36 11.11.2021 (обновлено: 14:48 11.11.2021)
 
Омбудсмен по ресторанному бизнесу назвал обязательные QR-коды фатальными

Ресторанный омбудсмен Москвы Миронов: обязательные QR-коды фатально скажутся на ресторанах

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов приведет к долгосрочному существенному падению выручки заведений общепита и как итог - к их закрытию, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в четверг подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, об их внесении в Госдуму обещал сообщить дополнительно.
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"Даже 20% падение выручки в долгосрочном периоде для ресторана фатально. Если в регионе привито 35% людей, как ресторан будет работать при 35% заполняемости? Никак не сможет работать. Это не магазин - у одно человека есть QR-код, у другого нет, но один может сходить за двоих в магазин, а в ресторане за двоих не поешь", - сказал Миронов.
"Если все будут вакцинированы, то в рестораны будут ходить, но до того момента - пока не привито даже 50% населения - ресторан функционировать не сможет. Мера понятная, понятно, для чего она делается, но тогда надо ответить на вопрос - а что будет с общепитом?" - добавил ресторатор.
Он подчеркнул, что при таких условиях рестораны будут работать в минус. "Насколько ресторан готов в минус, откуда будут дотации, кто его будет финансировать - в этом вопрос", - отметил омбудсмен.
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"Мы видим по ряду регионов, где введены QR-коды, как это работает и что происходит: работает только то, что подлежит доставке - это пицца, суши, бургеры, какая-то нижняя часть отрасли, все "легкое" выживает. А итальянская кухня, испанская, русская кухня, гастрономические рестораны - они все стоят пустые и через какое-то время их просто не будет", - рассказал Миронов.
Он пояснил, что закрытие угрожает ресторанам, которые невозможно будет просто взять и открыть вновь впоследствии, при ослаблении правил посещения. "Если палатка с шаурмой сейчас закрылась, то она может открыться снова, а рестораны - где люди годами работают, годами учатся, годами развиваются блюда - в таком режиме существовать не смогут", - заключил ресторатор.
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