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Рязанские власти расширили список мест, доступных для посещения по QR-кодам

Рязанские власти расширили список мест, доступных для посещения по QR-кодам - РИА Новости, 11.11.2021

Рязанские власти расширили список мест, доступных для посещения по QR-кодам

Список организаций и учреждений Рязанской области, посещение которых доступно по QR-кодам, дополнили парикмахерскими и аквапарками, сообщило правительство... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:00

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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Список организаций и учреждений Рязанской области, посещение которых доступно по QR-кодам, дополнили парикмахерскими и аквапарками, сообщило правительство региона.В распоряжение губернатора региона об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19, 11 ноября внесены изменения, уточняется на сайте правительства области. В частности, до 6 декабря продлена самоизоляция для граждан старше 60 лет."Кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, салонов красоты торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), QR-код (или документ, его заменяющий) наряду с подтверждением личности владельца потребуется для посещения парикмахерских и аквапарков. Это требование продолжит действовать до соответствующего распоряжения", - говорится в сообщении.В регионе возобновят работу учреждения дополнительного образования, также смогут предоставлять услуги предприятия общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах. "Как и в другом общепите, для посещения заведений потребуется QR-код или его аналог. Время обслуживания клиентов в таких заведениях меняться не будет", - отмечается в сообщении.По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области на 11 ноября, в регионе выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,57%.

https://ria.ru/20211111/kod-1758555372.html

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