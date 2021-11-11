https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758624634.html
В ЛДПР задали вопросы авторам проекта введения обязательных QR-кодов
В ЛДПР задали вопросы авторам проекта введения обязательных QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021
В ЛДПР задали вопросы авторам проекта введения обязательных QR-кодов
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в связи с планами ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах задается вопросами, что делать... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:02
2021-11-11T18:02
2021-11-11T18:09
распространение коронавируса
общество
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ярослав нилов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в связи с планами ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах задается вопросами, что делать россиянам, не имеющим смартфонов, или тем, кто переболел коронавирусом без обращения к медикам и поэтому не может получить QR-код.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.Нилов в своем Telegram-канале призвал дать "четкие ответы на прямые вопросы" в связи с возможными нововведениями. "Например, если у человека есть антитела и иммунитет, но переболел неофициально (без госпитализации или простой регистрации факта болезни в медучреждении), где ему взять QR-код?" - написал парламентарий.Он обратил внимание, что у граждан, проживающих в сельской местности, может совсем не быть смартфонов, которые дают возможность пользоваться кодом. "И что делать гражданам, проживающим в сельской местности? А тем, у кого нет смартфонов - по любой причине, включая простое их отсутствие за ненадобностью? А вакцинированным иностранной вакциной (иммунитет есть, но права на QR-код нет)? Иностранцам?" - перечислил парламентарий.Политик отметил, что привел только часть из "шквала простейших жизненных вопросов, что называется, на поверхности". "И эти вопросы не должны остаться без исчерпывающих, ясных и понятных ответов - если уж такие жесткие планы действительно существуют", - подытожил либерал-демократ.
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общество, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, ярослав нилов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:02 11.11.2021 (обновлено: 18:09 11.11.2021)
В ЛДПР задали вопросы авторам проекта введения обязательных QR-кодов
Депутат от ЛДПР Нилов спросил, как получить QR-код без смартфона или болевшим неофициально
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Замглавы фракции ЛДПР
в Госдуме Ярослав Нилов
в связи с планами ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах задается вопросами, что делать россиянам, не имеющим смартфонов, или тем, кто переболел коронавирусом без обращения к медикам и поэтому не может получить QR-код.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.
Нилов в своем Telegram-канале призвал дать "четкие ответы на прямые вопросы" в связи с возможными нововведениями.
"Например, если у человека есть антитела и иммунитет, но переболел неофициально (без госпитализации или простой регистрации факта болезни в медучреждении), где ему взять QR-код?" - написал парламентарий.
Он обратил внимание, что у граждан, проживающих в сельской местности, может совсем не быть смартфонов, которые дают возможность пользоваться кодом. "И что делать гражданам, проживающим в сельской местности? А тем, у кого нет смартфонов - по любой причине, включая простое их отсутствие за ненадобностью? А вакцинированным иностранной вакциной (иммунитет есть, но права на QR-код нет)? Иностранцам?" - перечислил парламентарий.
Политик отметил, что привел только часть из "шквала простейших жизненных вопросов, что называется, на поверхности". "И эти вопросы не должны остаться без исчерпывающих, ясных и понятных ответов - если уж такие жесткие планы действительно существуют", - подытожил либерал-демократ.