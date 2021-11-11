https://ria.ru/20211111/pytki-1758504003.html

Пытки в России предложили искоренять с помощью психиатрии

Пытки в России предложили искоренять с помощью психиатрии - РИА Новости, 11.11.2021

Пытки в России предложили искоренять с помощью психиатрии

Для сотрудников колоний необходимо организовать регулярные проверки у психиатра и поднять зарплаты во избежание тех зверств, которые происходили в саратовской... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:33

2021-11-11T09:33

2021-11-11T09:33

происшествия

саратовская область

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей мельников

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для сотрудников колоний необходимо организовать регулярные проверки у психиатра и поднять зарплаты во избежание тех зверств, которые происходили в саратовской тюремной больнице, считает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.На днях правозащитный проект Gulagu.net на своем Youtube-канале опубликовал новое видео с пытками из саратовской тюремной больницы. Из описания под видео следует, что заключенных насиловали и пытали за то, что те отказывались сотрудничать."Во избежание такого поведения сотрудников службы исполнения наказания необходимо не только ужесточить кадровый отбор, но и организовать регулярную проверку состояния сотрудников ФСИН у психологов либо психиатров. Также, на мой взгляд, очень остро стоит проблема с низкими зарплатами сотрудников уголовно-исполнительной системы", - сказал Мельников РИА Новости.По словам правозащитника, сотрудникам колоний необходимо поднять зарплаты, потому что зачастую тех денег, которые они получают, "не хватает даже на аренду жилья". Это, по мнению Мельникова, способствует коррупции в колониях и СИЗО, куда за взятки проносят телефоны и другие запрещенные предметы.Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.СК РФ возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий, Генпрокуратура начала массовую проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области, а в региональном УФСИН отчитались об увольнении 18 сотрудников по отрицательным мотивам.Фамилии уволенных не раскрываются, но ранее ФСИН сообщала, что в списке на увольнение начальник той самой тюремной больницы и глава УФСИН Алексей Федотов.

https://ria.ru/20211110/pytki-1758395478.html

https://ria.ru/20211110/pytki-1758448096.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей мельников, россия