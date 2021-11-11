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В ООН отвергли обвинения в финансировании протестов в Белоруссии

В ООН отвергли обвинения в финансировании протестов в Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021

В ООН отвергли обвинения в финансировании протестов в Белоруссии

ООН не занимается финансированием протестов в Белоруссии или где-либо еще, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:31

2021-11-11T17:31

2021-11-11T17:31

протесты в белоруссии

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

фархан хак

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ООН, 11 ноя – РИА Новости. ООН не занимается финансированием протестов в Белоруссии или где-либо еще, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя высказанную в среду претензию главы МИД РФ Сергея Лаврова.Российский министр заявил, что Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осуществляет в разных странах, в том числе в Белоруссии правозащитные проекты на средства добровольного взноса РФ. По словам Лаврова, выяснилось, что средства, которые должны были расходоваться на проведение семинаров и конференций по правозащитной тематике в Белоруссии, УВКПЧ перевело адвокатам, защищавших лиц, которые обвинялись в участии в незаконных демонстрациях и протестах. Москва ждет в ближайшие дни "четкого и ясного шага со стороны секретариата генсека в плане реакции на это безобразие", указал министр."При реализации своих программ ООН работает в тесном сотрудничестве с правительством Белоруссии и партнерами от гражданского общества. ООН не занимается финансированием протестов в Белоруссии или где-либо еще. ООН работает со всеми странами над реализацией целей устойчивого развития и соблюдением прав человека", - сказал Хак на просьбу прокомментировать ситуацию.

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в мире, оон, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, фархан хак, россия