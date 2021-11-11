https://ria.ru/20211111/priznanie-1758655817.html
Религии России никогда не признают абортов, заявили в РПЦ
Религии России никогда не признают абортов, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.11.2021
Религии России никогда не признают абортов, заявили в РПЦ
Традиционные религии России никогда не согласятся признать аборты, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:38
2021-11-11T21:38
2021-11-11T21:38
религия
общество
владимир легойда
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Традиционные религии России никогда не согласятся признать аборты, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Ни одна из традиционных религий России никогда с этим не согласится, это официальная позиция церкви на сегодня. <...> Мы не ведем войну против - я бы сказал , что церковь выступает за, за жизнь", - сказал он, выступая в эфире телеканала RTVI.При этом дискуссия с государством по теме присутствия абортов в ФОМС, по его словам, остается сложной по соображениям совести верующих.
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общество, владимир легойда, московский патриархат, россия
Религии России никогда не признают абортов, заявили в РПЦ
Представитель Московского патриархата Легойда: религии России никогда не признают абортов