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Студентам челябинского вуза выплатят матпомощь за прививку от COVID-19
Студентам челябинского вуза выплатят матпомощь за прививку от COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Студентам челябинского вуза выплатят матпомощь за прививку от COVID-19
Студентам Южно-Уральского государственного университета в Челябинске, которые сделают прививку от коронавируса, выплатят единовременную материальную помощь в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:05
2021-11-11T11:05
2021-11-11T11:25
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Студентам Южно-Уральского государственного университета в Челябинске, которые сделают прививку от коронавируса, выплатят единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба вуза."По решению руководства Южно-Уральского государственного университета студенты очной формы обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), привившиеся от новой коронавирусной инфекции, получат единовременную материальную помощь к стипендии. При этом выплату в размере 3 000 рублей (до вычета НДФЛ) получат и бюджетники, и студенты, обучающиеся на контрактной основе", - говорится в сообщении.Главным условием получения выплаты является наличие QR-кода о вакцинации с сайта госуслуг, а сделать прививку можно в горбольнице №2 Челябинска, уточняется в сообщении.В Южно-Уральском государственном университете созданы необходимые условия для вакцинации студентов, преподавателей и сотрудников, добавили в вузе.По данным минздрава региона, в области с начала пандемии подтверждено 116 823 случая заболевания COVID-19 (+577 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет). На 8 ноября, в области сделали прививку от коронавируса более 1,2 миллиона человек, или 45,2% взрослого населения.
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общество, челябинск, южно-уральский государственный университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, навигатор абитуриента
11:05 11.11.2021 (обновлено: 11:25 11.11.2021)
Студентам челябинского вуза выплатят матпомощь за прививку от COVID-19
Студентам ЮУрГУ в Челябинске выплатят по 3000 рублей за прививку от COVID-19
ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости.
Студентам Южно-Уральского государственного университета
в Челябинске
, которые сделают прививку от коронавируса, выплатят единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
"По решению руководства Южно-Уральского государственного университета студенты очной формы обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), привившиеся от новой коронавирусной инфекции, получат единовременную материальную помощь к стипендии. При этом выплату в размере 3 000 рублей (до вычета НДФЛ) получат и бюджетники, и студенты, обучающиеся на контрактной основе", - говорится в сообщении.
Главным условием получения выплаты является наличие QR-кода о вакцинации с сайта госуслуг, а сделать прививку можно в горбольнице №2 Челябинска, уточняется в сообщении.
В Южно-Уральском государственном университете созданы необходимые условия для вакцинации студентов, преподавателей и сотрудников, добавили в вузе.
По данным минздрава региона, в области с начала пандемии подтверждено 116 823 случая заболевания COVID-19 (+577 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет). На 8 ноября, в области сделали прививку от коронавируса более 1,2 миллиона человек, или 45,2% взрослого населения.