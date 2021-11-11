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При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги - РИА Новости, 11.11.2021
При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
Пожар в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области вечером в среду унес жизни пожилой супружеской пары, следователи начали проверку, сообщило... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T00:48
2021-11-11T00:48
2021-11-11T00:48
происшествия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области вечером в среду унес жизни пожилой супружеской пары, следователи начали проверку, сообщило региональное управление СК РФ.Следователи СК выяснили, что очаг возгорания располагался в комнате на диване, где нашли тело мужчины. Причина пожара устанавливается, но, по предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.
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происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
При пожаре в многоквартирном доме в Энгельсе погибли пожилые супруги