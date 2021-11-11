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При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги

При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги - РИА Новости, 11.11.2021

При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги

Пожар в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области вечером в среду унес жизни пожилой супружеской пары, следователи начали проверку, сообщило... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T00:48

2021-11-11T00:48

2021-11-11T00:48

происшествия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области вечером в среду унес жизни пожилой супружеской пары, следователи начали проверку, сообщило региональное управление СК РФ.Следователи СК выяснили, что очаг возгорания располагался в комнате на диване, где нашли тело мужчины. Причина пожара устанавливается, но, по предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.

https://ria.ru/20211109/altay-1758243917.html

саратов

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия