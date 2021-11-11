https://ria.ru/20211111/peskov-1758550376.html
Песков не прокомментировал инициативу об увольнении мэров губернаторами
Песков не прокомментировал инициативу об увольнении мэров губернаторами - РИА Новости, 11.11.2021
Песков не прокомментировал инициативу об увольнении мэров губернаторами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную законодательную инициативу, согласно которой губернаторы смогут увольнять... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:54
2021-11-11T12:54
2021-11-11T12:54
политика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную законодательную инициативу, согласно которой губернаторы смогут увольнять мэров городов."Мы не можем комментировать прохождение документов через Государственную Думу, тем более пока там идет думское обсуждение. Мы этого не делаем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, знают ли об этой инициативе в Кремле и как относятся к ней.
https://ria.ru/20211012/initsiativy-1754218751.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков
Песков не прокомментировал инициативу об увольнении мэров губернаторами
Песков не прокомментировал инициативу, по которой губернаторы смогут увольнять мэров