https://ria.ru/20211111/peskov-1758550376.html

Песков не прокомментировал инициативу об увольнении мэров губернаторами

Песков не прокомментировал инициативу об увольнении мэров губернаторами - РИА Новости, 11.11.2021

Песков не прокомментировал инициативу об увольнении мэров губернаторами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную законодательную инициативу, согласно которой губернаторы смогут увольнять... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:54

2021-11-11T12:54

2021-11-11T12:54

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную законодательную инициативу, согласно которой губернаторы смогут увольнять мэров городов."Мы не можем комментировать прохождение документов через Государственную Думу, тем более пока там идет думское обсуждение. Мы этого не делаем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, знают ли об этой инициативе в Кремле и как относятся к ней.

https://ria.ru/20211012/initsiativy-1754218751.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков