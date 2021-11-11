https://ria.ru/20211111/moskva-1758537259.html
В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1 231 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 747 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:07
2021-11-11T12:07
2021-11-11T12:07
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1 231 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 747 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 6 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 231 человек. На ИВЛ находятся 747 человек. В городе выздоровели ещё 5 505 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 661 417", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 747 человек