https://ria.ru/20211111/moskva-1758537259.html

В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1231 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализирован 1 231 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 747 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:07

2021-11-11T12:07

2021-11-11T12:07

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москва

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1 231 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 747 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 6 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 231 человек. На ИВЛ находятся 747 человек. В городе выздоровели ещё 5 505 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 661 417", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/gintsburg-1758497172.html

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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии