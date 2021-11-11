"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины
Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух браков
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух неудачных браков. Она призналась, что очень ценит свободу.
"Я просто вспоминаю, как они мозг умеют выносить, и мне сразу становится спокойно. Какой- то половой интерес меня уже давно не посещает, хотя подружки смеются: "Только появится, сразу все вспомнишь". Я очень ценю свою свободу, не хочу гневить высшие силы, они меня однажды избавили от этого ига", – рассказала Мон.
Певица пережила несколько абортов, в том числе от первого мужа Василия Маринина. Второй супруг Сергей Муравьев оказался тираном, который избивал артистку.
В интервью порталу Sobesednik она отметила, что некоторые мужчины проявляют к ней интерес, но стоит ей подпустить их ближе, как они начинают ее подавлять.
"Сокрушаться по поводу отсутствия мужчины в моей жизни не вижу смысла, я люблю жить здесь и сейчас", – заключила звезда.
После развода не всем удается сохранить хорошие отношения с бывшими супругами. Ранее Алана Мамаева выложила на всеобщее обозрение переписку экс-мужа Павла с их дочерью Алисой, в которой ребенок просил о встрече.