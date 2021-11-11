https://ria.ru/20211111/mon-1758603477.html

"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины

"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины - РИА Новости, 11.11.2021

"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины

Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух неудачных браков. Она призналась, что очень ценит свободу. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:11

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух неудачных браков. Она призналась, что очень ценит свободу.Певица пережила несколько абортов, в том числе от первого мужа Василия Маринина. Второй супруг Сергей Муравьев оказался тираном, который избивал артистку.В интервью порталу Sobesednik она отметила, что некоторые мужчины проявляют к ней интерес, но стоит ей подпустить их ближе, как они начинают ее подавлять.После развода не всем удается сохранить хорошие отношения с бывшими супругами. Ранее Алана Мамаева выложила на всеобщее обозрение переписку экс-мужа Павла с их дочерью Алисой, в которой ребенок просил о встрече.

https://ria.ru/20211021/stepanenko-1755586466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости