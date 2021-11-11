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Шоубиз
https://ria.ru/20211111/mon-1758603477.html
"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины
"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины - РИА Новости, 11.11.2021
"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины
Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух неудачных браков. Она призналась, что очень ценит свободу. РИА Новости, 11.11.2021
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух неудачных браков. Она призналась, что очень ценит свободу.Певица пережила несколько абортов, в том числе от первого мужа Василия Маринина. Второй супруг Сергей Муравьев оказался тираном, который избивал артистку.В интервью порталу Sobesednik она отметила, что некоторые мужчины проявляют к ней интерес, но стоит ей подпустить их ближе, как они начинают ее подавлять.После развода не всем удается сохранить хорошие отношения с бывшими супругами. Ранее Алана Мамаева выложила на всеобщее обозрение переписку экс-мужа Павла с их дочерью Алисой, в которой ребенок просил о встрече.
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шоу-бизнес, знаменитости
17:11 11.11.2021
 
"Половой интерес не посещает": Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины

Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух браков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль "Легенды Ретро FM"
Музыкальный фестиваль Легенды Ретро FM - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алиса Мон рассказала о жизни без мужчины после двух неудачных браков. Она призналась, что очень ценит свободу.

"Я просто вспоминаю, как они мозг умеют выносить, и мне сразу становится спокойно. Какой- то половой интерес меня уже давно не посещает, хотя подружки смеются: "Только появится, сразу все вспомнишь". Я очень ценю свою свободу, не хочу гневить высшие силы, они меня однажды избавили от этого ига", – рассказала Мон.

Певица пережила несколько абортов, в том числе от первого мужа Василия Маринина. Второй супруг Сергей Муравьев оказался тираном, который избивал артистку.
В интервью порталу Sobesednik она отметила, что некоторые мужчины проявляют к ней интерес, но стоит ей подпустить их ближе, как они начинают ее подавлять.

"Сокрушаться по поводу отсутствия мужчины в моей жизни не вижу смысла, я люблю жить здесь и сейчас", – заключила звезда.

После развода не всем удается сохранить хорошие отношения с бывшими супругами. Ранее Алана Мамаева выложила на всеобщее обозрение переписку экс-мужа Павла с их дочерью Алисой, в которой ребенок просил о встрече.
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