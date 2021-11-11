https://ria.ru/20211111/moldaviya-1758609384.html
В Молдавии отправили в отставку Совет по телевидению и радиовещанию
В Молдавии отправили в отставку Совет по телевидению и радиовещанию - РИА Новости, 11.11.2021
В Молдавии отправили в отставку Совет по телевидению и радиовещанию
Парламент Молдавии на заседании в четверг отклонил отчет Совета по телевидению и радиовещанию, что автоматически ведет к отставке всех членов совета, заявил... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:04
2021-11-11T17:04
2021-11-11T17:04
в мире
молдавия
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг отклонил отчет Совета по телевидению и радиовещанию, что автоматически ведет к отставке всех членов совета, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Депутаты молдавского парламента на заседании в четверг заслушали отчет о работе Совета по телевидению и радиовещанию за 2020 год."Парламент утвердил законопроект об отклонении отчета Совета по телевидению и радиовещанию и отставке членов совета с момента вступления решения в силу. За проголосовали 55 депутатов", - заявил Гросу на заседании.По словам председателя юридической комиссии парламента Олеси Стамате, члены совета не справляются со своими обязанностями, не противодействуют кампаниям по дезинформации. Также она считает, что члены совета не защитили право граждан на получение достоверной информации, поскольку медийное пространство заполнено односторонними мнениями и манипулятивными заявлениями. Стамате заявила, что совет не защищает молдавских журналистов.Оппозиция отказалась поддержать это решение, вице-спикер парламента от блока "Коммунисты и социалисты" Влад Батрынча назвал решение парламентского большинства опасным прецедентом.Совет контролирует работу телеканалов и радиостанций, выдает и отзывает лицензии на вещание или ретрансляцию, мониторит их работу во время выборов на предмет возможных нарушений, следит за соблюдением языковой политики и имеет право наложить санкции в случае наличия нарушений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211105/moldaviya-1757826041.html
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в мире, молдавия, игорь гросу
В Молдавии отправили в отставку Совет по телевидению и радиовещанию
Парламент Молдавии отправил в отставку Совет по телевидению и радиовещанию
КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости.
Парламент Молдавии
на заседании в четверг отклонил отчет Совета по телевидению и радиовещанию, что автоматически ведет к отставке всех членов совета, заявил спикер парламента Игорь Гросу
.
Депутаты молдавского парламента на заседании в четверг заслушали отчет о работе Совета по телевидению и радиовещанию за 2020 год.
"Парламент утвердил законопроект об отклонении отчета Совета по телевидению и радиовещанию и отставке членов совета с момента вступления решения в силу. За проголосовали 55 депутатов", - заявил Гросу на заседании.
По словам председателя юридической комиссии парламента Олеси Стамате, члены совета не справляются со своими обязанностями, не противодействуют кампаниям по дезинформации. Также она считает, что члены совета не защитили право граждан на получение достоверной информации, поскольку медийное пространство заполнено односторонними мнениями и манипулятивными заявлениями. Стамате заявила, что совет не защищает молдавских журналистов.
Оппозиция отказалась поддержать это решение, вице-спикер парламента от блока "Коммунисты и социалисты" Влад Батрынча назвал решение парламентского большинства опасным прецедентом.
Совет контролирует работу телеканалов и радиостанций, выдает и отзывает лицензии на вещание или ретрансляцию, мониторит их работу во время выборов на предмет возможных нарушений, следит за соблюдением языковой политики и имеет право наложить санкции в случае наличия нарушений.