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Минобороны обвинило США в агрессии у границ России
Минобороны обвинило США в агрессии у границ России - РИА Новости, 11.11.2021
Минобороны обвинило США в агрессии у границ России
Минобороны расценивает маневры США у границ России как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. РИА Новости, 11.11.2021
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сша
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны расценивает маневры США у границ России как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.Ранее в Черное море прибыли два американских корабля — флагман Шестого флота Mount Whitney и эсминец Porter. В четверг в министерстве сообщили, что российские военные сопроводили четыре разведывательных самолета Соединенных Штатов — патрульные P-8А Poseidon, а также U-2S и RC-135, замеченные над северо-западной и центральной частями акватории. В Минобороны называли целью США и их союзников в Черноморском регионе "военное освоение Украины". По мнению российской стороны, Вашингтон изучает "предполагаемый театр военных действий" на случай силового урегулирования конфликта в Донбассе.В Кремле заявляли, что президент Владимир Путин встревожен американским присутствием в регионе и следит за ситуацией.
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сша
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сша, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, черноморский регион
14:51 11.11.2021 (обновлено: 17:52 11.11.2021)
 
Минобороны обвинило США в агрессии у границ России

В Минобороны назвали внеплановые учения у границ России агрессивными действиями США

© Фото : страница NATO в TwitterВоенные корабли НАТО
Военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : страница NATO в Twitter
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны расценивает маневры США у границ России как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
"Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США", — отметили в ведомстве.
Ранее в Черное море прибыли два американских корабля — флагман Шестого флота Mount Whitney и эсминец Porter. В четверг в министерстве сообщили, что российские военные сопроводили четыре разведывательных самолета Соединенных Штатов — патрульные P-8А Poseidon, а также U-2S и RC-135, замеченные над северо-западной и центральной частями акватории.
В Минобороны называли целью США и их союзников в Черноморском регионе "военное освоение Украины". По мнению российской стороны, Вашингтон изучает "предполагаемый театр военных действий" на случай силового урегулирования конфликта в Донбассе.
В Кремле заявляли, что президент Владимир Путин встревожен американским присутствием в регионе и следит за ситуацией.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 11:23
В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем
 
СШАНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЧерноморский регион
 
 
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