https://ria.ru/20211111/minoborony-1758578242.html

Минобороны обвинило США в агрессии у границ России

Минобороны обвинило США в агрессии у границ России - РИА Новости, 11.11.2021

Минобороны обвинило США в агрессии у границ России

Минобороны расценивает маневры США у границ России как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:51

2021-11-11T14:51

2021-11-11T17:52

сша

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

черноморский регион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023800_0:6:1449:821_1920x0_80_0_0_623817a12b95c2b86610725e24d6a3d4.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны расценивает маневры США у границ России как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.Ранее в Черное море прибыли два американских корабля — флагман Шестого флота Mount Whitney и эсминец Porter. В четверг в министерстве сообщили, что российские военные сопроводили четыре разведывательных самолета Соединенных Штатов — патрульные P-8А Poseidon, а также U-2S и RC-135, замеченные над северо-западной и центральной частями акватории. В Минобороны называли целью США и их союзников в Черноморском регионе "военное освоение Украины". По мнению российской стороны, Вашингтон изучает "предполагаемый театр военных действий" на случай силового урегулирования конфликта в Донбассе.В Кремле заявляли, что президент Владимир Путин встревожен американским присутствием в регионе и следит за ситуацией.

https://ria.ru/20211111/nato-1758525062.html

сша

россия

черноморский регион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, черноморский регион