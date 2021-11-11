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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211111/mamaeva-1758536833.html
"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом
"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом - РИА Новости, 11.11.2021
"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом
Алана Мамаева в Instagram показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом. Девочка хотела встретиться с родителем и записала аудиосообщение. Павел ответил не... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:16
2021-11-11T12:16
шоубиз
знаменитости
павел мамаев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алана Мамаева в Instagram показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом. Девочка хотела встретиться с родителем и записала аудиосообщение. Павел ответил не сразу, поэтому Алиса поторопила его в другом послании.Мамаев ответил, что дочь ранее сама отказалась от встречи.Алана осталась недовольна подобным диалогом.Пара поженилась в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что супруги расстались из-за измен футболиста. У бывших возлюбленных есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы.
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знаменитости, павел мамаев, шоу-бизнес
12:16 11.11.2021
 
"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом

Мамаева показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом

© Страница Павла Мамаева в Instagram.Павел и Алана Мамаевы.
Павел и Алана Мамаевы.
© Страница Павла Мамаева в Instagram.
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алана Мамаева в Instagram показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом. Девочка хотела встретиться с родителем и записала аудиосообщение. Павел ответил не сразу, поэтому Алиса поторопила его в другом послании.
"Можно встретиться как-нибудь. Только на выходных. Я скажу, когда у нас выходные. Вижу, что ты прочитал мое сообщение, но не ответил. Почему?" — спросила девочка.
Мамаев ответил, что дочь ранее сама отказалась от встречи.

"Привет, Алиса. Ты разучилась здороваться? Я мог увидеться, когда был в Москве. Ты отказалась. Сейчас я улетел и бываю в Москве не только в выходные. Прилечу, напишу", – отреагировал отец.

© @alana_mamaeva/InstagramСкрин сторис из Instagram Аланы Мамаевой
Скрин сторис из Instagram Аланы Мамаевой
© @alana_mamaeva/Instagram
Алана осталась недовольна подобным диалогом.

"Ребят, я даже ничего комментировать не хочу", – написала она в публикации.

Пара поженилась в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что супруги расстались из-за измен футболиста. У бывших возлюбленных есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы.
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