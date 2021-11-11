https://ria.ru/20211111/mamaeva-1758536833.html

"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом

"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом - РИА Новости, 11.11.2021

"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом

Алана Мамаева в Instagram показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом. Девочка хотела встретиться с родителем и записала аудиосообщение. Павел ответил не... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:16

2021-11-11T12:16

2021-11-11T12:16

шоубиз

знаменитости

павел мамаев

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801398_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_63677ff9b03533ac17a97bf76907900b.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алана Мамаева в Instagram показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом. Девочка хотела встретиться с родителем и записала аудиосообщение. Павел ответил не сразу, поэтому Алиса поторопила его в другом послании.Мамаев ответил, что дочь ранее сама отказалась от встречи.Алана осталась недовольна подобным диалогом.Пара поженилась в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что супруги расстались из-за измен футболиста. У бывших возлюбленных есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы.

https://ria.ru/20211017/shoubiz-1754334380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, павел мамаев, шоу-бизнес