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"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом
"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом - РИА Новости, 11.11.2021
"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом
Алана Мамаева в Instagram показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом. Девочка хотела встретиться с родителем и записала аудиосообщение. Павел ответил не... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:16
2021-11-11T12:16
2021-11-11T12:16
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алана Мамаева в Instagram показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом. Девочка хотела встретиться с родителем и записала аудиосообщение. Павел ответил не сразу, поэтому Алиса поторопила его в другом послании.Мамаев ответил, что дочь ранее сама отказалась от встречи.Алана осталась недовольна подобным диалогом.Пара поженилась в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что супруги расстались из-за измен футболиста. У бывших возлюбленных есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы.
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знаменитости, павел мамаев, шоу-бизнес
"Разучилась здороваться?": Мамаева показала переписку дочери с отцом
Мамаева показала переписку дочери Алисы с отцом Павлом