14:20 11.11.2021 (обновлено: 14:40 11.11.2021)
Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС
Лавров заявил. что Москва выполнит подписанные с Мали контракты в Сфере ВТС
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва будет выполнять все подписанные с Мали контракты в сфере военно-технического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы терроризма в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии имеющего тоже богатую историю военно-технического сотрудничества, военных связей. На этот счет в прошлые годы были подписаны соответствующие соглашения. И мы будем их выполнять, в том числе обеспечивая поддержку усилий малийского правительства в плане обороноспособности страны, тем более перед угрозой терроризма, которая сохраняется", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мали.
"Мы понимаем необходимость подкрепить антитеррористический потенциал Мали. Как я уже сказал, по государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы. Будем делать все, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой.
Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.