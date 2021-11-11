Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/mali-1758572202.html
Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС
Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС - РИА Новости, 11.11.2021
Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС
Москва будет выполнять все подписанные с Мали контракты в сфере военно-технического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы терроризма в стране, заявил... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:20
2021-11-11T14:40
в мире
мали
москва
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376383_0:89:2984:1768_1920x0_80_0_0_ea5eaa1801acf96e2536d3a66c79beb2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва будет выполнять все подписанные с Мали контракты в сфере военно-технического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы терроризма в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии имеющего тоже богатую историю военно-технического сотрудничества, военных связей. На этот счет в прошлые годы были подписаны соответствующие соглашения. И мы будем их выполнять, в том числе обеспечивая поддержку усилий малийского правительства в плане обороноспособности страны, тем более перед угрозой терроризма, которая сохраняется", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мали."Мы понимаем необходимость подкрепить антитеррористический потенциал Мали. Как я уже сказал, по государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы. Будем делать все, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой.Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
https://ria.ru/20211111/mali-1758559104.html
https://ria.ru/20211111/lavrov-1758575554.html
мали
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ce25be852950a8078a3c8e8b1ba9552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мали, москва, сергей лавров, россия
14:20 11.11.2021 (обновлено: 14:40 11.11.2021)
 
Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС

Лавров заявил. что Москва выполнит подписанные с Мали контракты в Сфере ВТС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва будет выполнять все подписанные с Мали контракты в сфере военно-технического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы терроризма в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии имеющего тоже богатую историю военно-технического сотрудничества, военных связей. На этот счет в прошлые годы были подписаны соответствующие соглашения. И мы будем их выполнять, в том числе обеспечивая поддержку усилий малийского правительства в плане обороноспособности страны, тем более перед угрозой терроризма, которая сохраняется", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мали.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 13:28
Мали попросила Россию о помощи для нормализации обстановки в стране
"Мы понимаем необходимость подкрепить антитеррористический потенциал Мали. Как я уже сказал, по государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы. Будем делать все, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой.
Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:39
Лавров прокомментировал сообщения о российских военных компаниях в Мали
 
В миреМалиМоскваСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
Лента новостейМолния
Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран