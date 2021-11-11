https://ria.ru/20211111/mali-1758572202.html

Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС

Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС - РИА Новости, 11.11.2021

Лавров рассказал о подписанных с Мали контрактах в сфере ВТС

Москва будет выполнять все подписанные с Мали контракты в сфере военно-технического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы терроризма в стране, заявил... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:20

2021-11-11T14:20

2021-11-11T14:40

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва будет выполнять все подписанные с Мали контракты в сфере военно-технического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы терроризма в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии имеющего тоже богатую историю военно-технического сотрудничества, военных связей. На этот счет в прошлые годы были подписаны соответствующие соглашения. И мы будем их выполнять, в том числе обеспечивая поддержку усилий малийского правительства в плане обороноспособности страны, тем более перед угрозой терроризма, которая сохраняется", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мали."Мы понимаем необходимость подкрепить антитеррористический потенциал Мали. Как я уже сказал, по государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы. Будем делать все, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой.Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.

https://ria.ru/20211111/mali-1758559104.html

https://ria.ru/20211111/lavrov-1758575554.html

мали

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в мире, мали, москва, сергей лавров, россия