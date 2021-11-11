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Туризм
https://ria.ru/20211111/luksor-1758563831.html
В Египте запустили экскурсии в Луксор на самолетах
В Египте запустили экскурсии в Луксор на самолетах - РИА Новости, 11.11.2021
В Египте запустили экскурсии в Луксор на самолетах
Международный аэропорт египетского города Луксор принял первые после шестилетнего перерыва экскурсионные рейсы из Шарм-эш-Шейха с российскими туристами на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:15
2021-11-11T14:15
туризм
египет
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт египетского города Луксор принял первые после шестилетнего перерыва экскурсионные рейсы из Шарм-эш-Шейха с российскими туристами на борту, сообщает "Турпром" со ссылкой на местных гидов.Появление таких путевок, включающих в себя перелет, позволяет значительно сэкономить время, говорят эксперты. Так как из Шарм-эш-Шейха до Луксора около тысячи километров по пустыне, которые очень непросто преодолеть на машине или автобусе. Перелеты должны осуществляться один раз в неделю в течение всего зимнего сезона. Летом таких туров не будет — в Луксоре в это время слишком жарко.Уточняется, что экскурсии на самолетах запущены министерством авиации и туризма с целью объединить пляжный и развлекательный отдых с культурными путешествиями и дать возможность курортникам посетить более одного направления во время пребывания в Египте.
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египет, шарм-эш-шейх, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туристы, туризм, куда поехать, авиасообщение
14:15 11.11.2021
 
В Египте запустили экскурсии в Луксор на самолетах

Аэропорт Луксора принял первые рейсы с российскими туристами после шестилетнего перерыва

© Depositphotos / tomwyness67Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте
Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Depositphotos / tomwyness67
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт египетского города Луксор принял первые после шестилетнего перерыва экскурсионные рейсы из Шарм-эш-Шейха с российскими туристами на борту, сообщает "Турпром" со ссылкой на местных гидов.
Появление таких путевок, включающих в себя перелет, позволяет значительно сэкономить время, говорят эксперты. Так как из Шарм-эш-Шейха до Луксора около тысячи километров по пустыне, которые очень непросто преодолеть на машине или автобусе.
Перелеты должны осуществляться один раз в неделю в течение всего зимнего сезона. Летом таких туров не будет — в Луксоре в это время слишком жарко.
Уточняется, что экскурсии на самолетах запущены министерством авиации и туризма с целью объединить пляжный и развлекательный отдых с культурными путешествиями и дать возможность курортникам посетить более одного направления во время пребывания в Египте.
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ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхНовости - ТуризмпассажирысамолетытуристыТуризмкуда поехатьавиасообщение
 
 
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