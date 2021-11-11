https://ria.ru/20211111/luksor-1758563831.html

В Египте запустили экскурсии в Луксор на самолетах

В Египте запустили экскурсии в Луксор на самолетах - РИА Новости, 11.11.2021

В Египте запустили экскурсии в Луксор на самолетах

Международный аэропорт египетского города Луксор принял первые после шестилетнего перерыва экскурсионные рейсы из Шарм-эш-Шейха с российскими туристами на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:15

2021-11-11T14:15

2021-11-11T14:15

туризм

египет

шарм-эш-шейх

новости - туризм

пассажиры

самолеты

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155939/91/1559399165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e5161e7511dd3d60e4adfd0b8d15e64.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт египетского города Луксор принял первые после шестилетнего перерыва экскурсионные рейсы из Шарм-эш-Шейха с российскими туристами на борту, сообщает "Турпром" со ссылкой на местных гидов.Появление таких путевок, включающих в себя перелет, позволяет значительно сэкономить время, говорят эксперты. Так как из Шарм-эш-Шейха до Луксора около тысячи километров по пустыне, которые очень непросто преодолеть на машине или автобусе. Перелеты должны осуществляться один раз в неделю в течение всего зимнего сезона. Летом таких туров не будет — в Луксоре в это время слишком жарко.Уточняется, что экскурсии на самолетах запущены министерством авиации и туризма с целью объединить пляжный и развлекательный отдых с культурными путешествиями и дать возможность курортникам посетить более одного направления во время пребывания в Египте.

https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html

египет

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, шарм-эш-шейх, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туристы, туризм, куда поехать, авиасообщение