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https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758541698.html
Лукашенко поручил МИД поднимать тему беженцев в международных организациях
Лукашенко поручил МИД поднимать тему беженцев в международных организациях - РИА Новости, 11.11.2021
Лукашенко поручил МИД поднимать тему беженцев в международных организациях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что МИД республики должен "жестко поднимать" в ООН и других международных организациях тему положения беженцев... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:19
2021-11-11T12:31
оон
польша
мид белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что МИД республики должен "жестко поднимать" в ООН и других международных организациях тему положения беженцев на белорусско-польской границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Задача министерству иностранных дел - в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы", - приводит в четверг поручение Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его данным, данную задачу глава государства поставил на совещании с руководством правительства по актуальным вопросам.Согласно сообщению, Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами, поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно о беременных и детях. В том числе глава государства поручил подвезти им сухих дров, отмечается там.
https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758542487.html
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оон, польша, мид белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии
12:19 11.11.2021 (обновлено: 12:31 11.11.2021)
 
Лукашенко поручил МИД поднимать тему беженцев в международных организациях

Лукашенко поручил МИД "жестко поднимать" тему беженцев в международных организациях

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что МИД республики должен "жестко поднимать" в ООН и других международных организациях тему положения беженцев на белорусско-польской границе.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
12:23
В лагерь мигрантов на границе пытаются перебросить оружие, заявил Лукашенко
"Задача министерству иностранных дел - в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы", - приводит в четверг поручение Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его данным, данную задачу глава государства поставил на совещании с руководством правительства по актуальным вопросам.
Согласно сообщению, Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами, поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно о беременных и детях. В том числе глава государства поручил подвезти им сухих дров, отмечается там.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
10:03Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
На сессии парламентского собрания России и Белоруссии обсудят тему беженцев
 
ООНПольшаМИД БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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