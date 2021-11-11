https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758541698.html

Лукашенко поручил МИД поднимать тему беженцев в международных организациях

Лукашенко поручил МИД поднимать тему беженцев в международных организациях - РИА Новости, 11.11.2021

Лукашенко поручил МИД поднимать тему беженцев в международных организациях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что МИД республики должен "жестко поднимать" в ООН и других международных организациях тему положения беженцев... РИА Новости, 11.11.2021

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оон

польша

мид белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что МИД республики должен "жестко поднимать" в ООН и других международных организациях тему положения беженцев на белорусско-польской границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Задача министерству иностранных дел - в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы", - приводит в четверг поручение Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его данным, данную задачу глава государства поставил на совещании с руководством правительства по актуальным вопросам.Согласно сообщению, Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами, поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно о беременных и детях. В том числе глава государства поручил подвезти им сухих дров, отмечается там.

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758542487.html

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белоруссия

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