https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758531213.html

В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021

В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19

В России за сутки подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19, за все время погиб 251 691 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:45

2021-11-11T11:45

2021-11-11T11:45

распространение коронавируса

общество

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москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19, за все время погиб 251 691 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 237 смертей... За весь период по России умерло 251 691 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 85, Подмосковье - 56.

https://ria.ru/20211110/smertnost-1758409151.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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