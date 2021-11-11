https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758531213.html
В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19
В России за сутки подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19, за все время погиб 251 691 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:45
2021-11-11T11:45
2021-11-11T11:45
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19, за все время погиб 251 691 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 237 смертей... За весь период по России умерло 251 691 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 85, Подмосковье - 56.
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В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19, за все время — 251 691