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Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Крым обновил рекорд по числу выявленных за сутки заболевших коронавирусом, за среду это 819 новых случаев, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:28
2021-11-11T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Крым обновил рекорд по числу выявленных за сутки заболевших коронавирусом, за среду это 819 новых случаев, сообщает минздрав республики.Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Девятого ноября в республике зафиксировали уже 811 случаев."За 10 ноября зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 811 человека", - говорится в сообщении ведомства.За сутки протестированы 9178 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 105,2 тысячи, выздоровели 92970 человек. Умерли 3196 человек (в том числе за последние сутки – 17).В городе федерального значения Севастополе за последние сутки зарегистрировано 356 новых случаев заболевания COVID-19, 199 человек выписаны после выздоровления, умерли 14 человек в возрасте от 39 лет до 91 года.
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общество, севастополь, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:28 11.11.2021
 
Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

В Крыму выявили 819 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Крым обновил рекорд по числу выявленных за сутки заболевших коронавирусом, за среду это 819 новых случаев, сообщает минздрав республики.
Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Девятого ноября в республике зафиксировали уже 811 случаев.
"За 10 ноября зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 811 человека", - говорится в сообщении ведомства.
За сутки протестированы 9178 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 105,2 тысячи, выздоровели 92970 человек. Умерли 3196 человек (в том числе за последние сутки – 17).
В городе федерального значения Севастополе за последние сутки зарегистрировано 356 новых случаев заболевания COVID-19, 199 человек выписаны после выздоровления, умерли 14 человек в возрасте от 39 лет до 91 года.
 
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