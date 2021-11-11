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Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил рекорд по числу выявленных за сутки заболевших коронавирусом, за среду это 819 новых случаев, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:28

2021-11-11T10:28

2021-11-11T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Крым обновил рекорд по числу выявленных за сутки заболевших коронавирусом, за среду это 819 новых случаев, сообщает минздрав республики.Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Девятого ноября в республике зафиксировали уже 811 случаев."За 10 ноября зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 811 человека", - говорится в сообщении ведомства.За сутки протестированы 9178 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 105,2 тысячи, выздоровели 92970 человек. Умерли 3196 человек (в том числе за последние сутки – 17).В городе федерального значения Севастополе за последние сутки зарегистрировано 356 новых случаев заболевания COVID-19, 199 человек выписаны после выздоровления, умерли 14 человек в возрасте от 39 лет до 91 года.

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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