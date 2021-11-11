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"Мемориал"* работает с нарушениями конституции, заявила Генпрокуратура
"Мемориал"* работает с нарушениями конституции, заявила Генпрокуратура - РИА Новости, 11.11.2021
"Мемориал"* работает с нарушениями конституции, заявила Генпрокуратура
Международный центр "Мемориал"* и его структуры работают в России с нарушениями конституции и других законов, заявила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 11.11.2021
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2021-11-11T23:21
общество
москва
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
конституция рф
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международный центр "Мемориал"* и его структуры работают в России с нарушениями конституции и других законов, заявила пресс-служба Генпрокуратуры.В ведомстве указали, что проверили деятельность организации и ее подразделений.Там добавили, что организации скрывают, что выполняют функции иностранного агента, из-за чего их неоднократно привлекали к административной ответственности.Ранее в пресс-службе Верховного суда рассказали РИА Новости, что заявление рассмотрят 25 ноября.Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.*Организация признана в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20211111/inoagenty-1758621086.html
https://ria.ru/20211028/germaniya-1756731674.html
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общество, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, конституция рф, правозащитный центр "мемориал", россия
20:31 11.11.2021 (обновлено: 23:21 11.11.2021)
 
"Мемориал"* работает с нарушениями конституции, заявила Генпрокуратура

Генпрокуратура: "Мемориал"* работает с нарушениями конституции и других законов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международный центр "Мемориал"* и его структуры работают в России с нарушениями конституции и других законов, заявила пресс-служба Генпрокуратуры.
В ведомстве указали, что проверили деятельность организации и ее подразделений.

"Учитывая, что "Международный мемориал"* и Центр "Мемориал"* осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции России и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 8 ноября 2021 года <...> направлено административное исковое заявление о ликвидации", — пояснили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что организации скрывают, что выполняют функции иностранного агента, из-за чего их неоднократно привлекали к административной ответственности.
Ранее в пресс-службе Верховного суда рассказали РИА Новости, что заявление рассмотрят 25 ноября.
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Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.
Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.
*Организация признана в России иностранным агентом.
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ОбществоМоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФКонституция РФПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
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