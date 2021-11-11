https://ria.ru/20211111/konstitutsiya-1758649928.html

"Мемориал"* работает с нарушениями конституции, заявила Генпрокуратура

"Мемориал"* работает с нарушениями конституции, заявила Генпрокуратура - РИА Новости, 11.11.2021

"Мемориал"* работает с нарушениями конституции, заявила Генпрокуратура

Международный центр "Мемориал"* и его структуры работают в России с нарушениями конституции и других законов, заявила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:31

2021-11-11T20:31

2021-11-11T23:21

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международный центр "Мемориал"* и его структуры работают в России с нарушениями конституции и других законов, заявила пресс-служба Генпрокуратуры.В ведомстве указали, что проверили деятельность организации и ее подразделений.Там добавили, что организации скрывают, что выполняют функции иностранного агента, из-за чего их неоднократно привлекали к административной ответственности.Ранее в пресс-службе Верховного суда рассказали РИА Новости, что заявление рассмотрят 25 ноября.Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.*Организация признана в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20211111/inoagenty-1758621086.html

https://ria.ru/20211028/germaniya-1756731674.html

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