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Жителям города Флинта в США выплатят компенсацию из-за токсичной воды
Жителям города Флинта в США выплатят компенсацию из-за токсичной воды - РИА Новости, 11.11.2021
Жителям города Флинта в США выплатят компенсацию из-за токсичной воды
Суд в американском штате Мичиган одобрил соглашение о компенсации в размере 626 миллионов долларов пострадавшим от токсичной питьевой воды в городе Флинт,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:23
2021-11-11T10:23
в мире
детройт
мичиган
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в американском штате Мичиган одобрил соглашение о компенсации в размере 626 миллионов долларов пострадавшим от токсичной питьевой воды в городе Флинт, сообщает телеканал NBC.Как заявила окружной судья Джудит Леви, данное урегулирование является "выдающимся достижением", поскольку оно создает программу компенсации для всех пострадавших от загрязненной воды, независимо от того, участвовали ли они в коллективном иске или подавали иск против властей самостоятельно.Штат согласился на урегулирование в прошлом году, после того как официальные лица Мичигана потратили почти два года на переговоры с юристами, представлявшими жителей Флинта.Как говорится в соглашении, власти Мичигана должны выплатить компенсацию в размере 600 миллионов долларов, еще 26 миллионов выплатит город Флинт, больница и проектная фирма, которые также были указаны в иске в качестве ответчиков.Большая часть средств (около 80%) должна быть направлена в пользу несовершеннолетних. На компенсацию смогут рассчитывать, если в их крови или костях обнаружен повышенный уровень свинца или если они страдают когнитивными проблемами, которые могут быть связаны с свинцом.Город Флинт для экономии бюджетных средств в апреле 2014 года временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, однако реакции властей не было. Только спустя почти полтора года, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация во Флинте получила общенациональную огласку. В рамках расследования главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.Расследование длилось на протяжении трех лет. В 2019 году прокурор штата назначила новую команду обвинителей. Сообщалось, что, приступив к работе, правоохранители были вынуждены снять предыдущие обвинения и вновь открыть дело из-за ранее допущенных ошибок в расследовании.
https://ria.ru/20211104/voda-1757678479.html
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в мире, детройт, мичиган
10:23 11.11.2021
 
Жителям города Флинта в США выплатят компенсацию из-за токсичной воды

Жителям города Флинта в США выплатят 626 миллионов долларов из-за токсичной воды

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Depositphotos / VadimVasenin
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в американском штате Мичиган одобрил соглашение о компенсации в размере 626 миллионов долларов пострадавшим от токсичной питьевой воды в городе Флинт, сообщает телеканал NBC.
Как заявила окружной судья Джудит Леви, данное урегулирование является "выдающимся достижением", поскольку оно создает программу компенсации для всех пострадавших от загрязненной воды, независимо от того, участвовали ли они в коллективном иске или подавали иск против властей самостоятельно.
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Штат согласился на урегулирование в прошлом году, после того как официальные лица Мичигана потратили почти два года на переговоры с юристами, представлявшими жителей Флинта.
Как говорится в соглашении, власти Мичигана должны выплатить компенсацию в размере 600 миллионов долларов, еще 26 миллионов выплатит город Флинт, больница и проектная фирма, которые также были указаны в иске в качестве ответчиков.
Большая часть средств (около 80%) должна быть направлена в пользу несовершеннолетних. На компенсацию смогут рассчитывать, если в их крови или костях обнаружен повышенный уровень свинца или если они страдают когнитивными проблемами, которые могут быть связаны с свинцом.
Город Флинт для экономии бюджетных средств в апреле 2014 года временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, однако реакции властей не было. Только спустя почти полтора года, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация во Флинте получила общенациональную огласку. В рамках расследования главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Расследование длилось на протяжении трех лет. В 2019 году прокурор штата назначила новую команду обвинителей. Сообщалось, что, приступив к работе, правоохранители были вынуждены снять предыдущие обвинения и вновь открыть дело из-за ранее допущенных ошибок в расследовании.
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