https://ria.ru/20211111/kazachka-1758404573.html

Зов крови: почему женщина посвятила казачеству жизнь

Зов крови: почему женщина посвятила казачеству жизнь - РИА Новости, 11.11.2021

Зов крови: почему женщина посвятила казачеству жизнь

Советская власть не пощадила казаков, но несмотря на это многие семьи бережно хранили воспоминания и традиции. О том, как родные пронесли сквозь время память о... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:00

2021-11-11T10:00

2021-11-11T10:00

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Советская власть не пощадила казаков, но несмотря на это многие семьи бережно хранили воспоминания и традиции. О том, как родные пронесли сквозь время память о предках и почему это отразилось на сегодняшней жизни, рассказала Владислава Овчинникова, руководитель пресс-службы Союза казаков-воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ)."Я всегда знала, что казачка, но в моей семье об этом старались не говорить", – вспоминает девушка.В свое время ее прадед был вынужден уехать с Дона в Киров, чтобы сохранить жизнь членам семьи."А вот уже дедушка, встретив в Кирове свою первую и единственную любовь – мою бабушку, уехал вместе с ней в Тюмень. Там и живет на данный момент времени вся моя семья, кроме меня", – признается Владислава.Когда советская власть пала, началось возрождение казачества."Мне тогда близкие сказали: "Влада, все в твоих руках". Наверное, кровь берет свое – мне всегда это было интересно", – говорит девушка.Родственники поддержали стремление Владиславы посвятить жизнь казачеству. Особенно мама: она еще в детстве рассказывала сказки, пела казачьи песни, описывала традиции – все, что связано с казачьей культурой.Когда работа в радостьВладислава переехала в Москву, но продолжала изучать историю, читать книги, смотреть фильмы о казачестве."Поэтому, когда появилась возможность делать с казаками одно общее дело, сбылась мечта всей жизни. Я себя нашла в этом, реализовала, и мне комфортно. Вижу плоды своей работы – и для меня это самая лучшая награда", – делится Владислава.Сначала она по собственной инициативе делала видео и репортажи о жизни казаков, проживающих в Подмосковье."Это настолько меня зацепило, этот казачий дух, а еще и кровь играет – эффект, умноженный надвое. Весь свой накопленный опыт, знания и навыки удалось реализовать при создании полноценной пресс-службы в Союзе казаков-воинов России и Зарубежья, который возглавляет верховный атаман Николай Дьяконов", – отмечает девушка.Уже два года Владислава Овчинникова руководит пресс-службой СКВРиЗ. И постоянно расширяет сферу работы – например, завела YouTube-канал."Я очень много времени провожу, просматривая ролики о казачестве, подписана на "Хроники Ящика" (известный казачий блогер Василий Ящиков). Именно он меня и вдохновил создать свои "Хроники казачки". В них я рассказываю о жизни казаков и казачек, но не только нашей организации, о хранителях традиций, которые передаются из поколения в поколение", – рассказывает Владислава.А еще недавно она стала покорять TikTok. Канал создан для того, чтобы отвечать на комментарии, рассказывать людям об истории казачества.Однако не все так просто, как может показаться. В начале пути Владиславе пришлось практически создавать структуру с нуля."Работа была не настроена, постоянного руководителя в пресс-службе не было. В каждом региональном отделении, которое есть как в нашей стране, так и за рубежом, нужно было найти человека, который может грамотно писать, подбирать темы для публикаций, делать фото- и видеорепортажи и своевременно отправлять материал", – вспоминает Овчинникова.Сегодня благодаря ее упорству практически в каждом региональном представительстве есть начальник по работе со СМИ, и процесс налажен."Верховный атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов моей работой доволен, но захваливать не любит. Наверное, сглазить боится", – смеется Владислава.Свободное время, которого нетВладиславе недостаточно достигнутого. Девушка признается, что каждую свободную минуту старается провести в разъездах и съемках.Путешествует она исключительно по России и уже успела побывать во многих уголках страны. Хотя каждый городок, станица, хутор запечатлелись в душе, есть места, занявшие особое место в сердце, признается Владислава."Я часто приезжаю в Тулу – очень чистый и аккуратный городок. И там есть музей оружия – на него уходит целый день практически. В экспозиции представлено и казачье оружие, поэтому мне вдвойне приятно в этом музее бывать", – говорит она. И это неудивительно, ведь казачке не чуждо мастерство фланкировки.Женщины в казачествеОднако нередко находятся люди, которые пытаются указать гордой казачке ее место."Мне комментарии пишут: твое дело – стоять у плиты и готовить борщ, а ты куда-то мотаешься. Когда я начинаю выяснять, кто мне пишет такое, понимаю, что он просто хейтит все, что видит, поэтому обращать внимание на такие комментарии не имеет смысла", – считает Владислава.Из-за традиционной культуры раньше женщины были задвинуты в угол. Но сейчас девушки все чаще доказывают, что могут соревноваться с мужчинами и покорять совершенно разные сферы жизни, говорит Овчинникова."Казачки в последнее время ведут активный образ жизни, и я очень их в этом поддерживаю. Например, моя знакомая, родовая казачка, абсолютно не умеет готовить, но руководит конефермой. А муж у нее варит борщи, пока она занимается школой конной езды и иппотерапией. А почему нет?" – резонно замечает Владислава.

https://ria.ru/20211104/proekty-1757413334.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия