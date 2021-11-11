https://ria.ru/20211111/ingushetiya-1758622862.html

Из аэропорта "Магас" в Ингушетии запустят рейсы в Самару, Тюмень и Сочи

Из аэропорта "Магас" в Ингушетии запустят рейсы в Самару, Тюмень и Сочи - РИА Новости, 11.11.2021

Из аэропорта "Магас" в Ингушетии запустят рейсы в Самару, Тюмень и Сочи

Власти Ингушетии намерены в первом полугодии 2022 года запустить из аэропорта "Магас" три новых авиарейса – в Самару, Тюмень и Сочи, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:52

2021-11-11T17:52

2021-11-11T18:24

республика ингушетия

тюмень

магас

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махмуд-али калиматов

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в первом полугодии 2022 года запустить из аэропорта "Магас" три новых авиарейса – в Самару, Тюмень и Сочи, сообщила пресс-служба главы региона."Новые авиарейсы будут запущены из Ингушетии в Самару, Сочи и Тюмень. Воздушные суда двух авиакомпаний начнут курсировать по новым для региона направлениям в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что с 1 апреля будет запущен еженедельный рейс в Тюмень, а с 1 мая из аэропорта "Магас" появится прямой рейс в Самару, куда будут совершаться полеты дважды в неделю. С началом летнего туристического сезона в июне откроется рейс в Сочи также периодичностью два раза в неделю.По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса. По рейсам в Сочи и Тюмень у региона договоренность с авиакомпанией Utair, а рейсы в Самару будет совершать воздушное судно авиакомпании Red Wings."Нами делался упор на самые востребованные маршруты, у нас много студентов и уроженцев республики, проживающих и работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь", - заметил он.Калиматов добавил, что запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики, но и позволит увеличить туристический поток и положительно скажется на экономике Ингушетии."На достигнутых успехах останавливаться мы не собираемся, на данный момент прорабатываются новые соглашения для расширения географии авиаперелетов из региона", - уточнил глава Ингушетии.Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. На сегодняшний день из него совершают ежедневные рейсы в Москву самолеты авиакомпаний Utair и "Победа".

https://ria.ru/20211012/ingushetiya-1754204278.html

https://ria.ru/20211109/ingushetiya-1758315284.html

тюмень

магас

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тюмень, магас, москва, ютэйр, махмуд-али калиматов, новости - туризм