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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211111/ingushetiya-1758622862.html
Из аэропорта "Магас" в Ингушетии запустят рейсы в Самару, Тюмень и Сочи
Из аэропорта "Магас" в Ингушетии запустят рейсы в Самару, Тюмень и Сочи - РИА Новости, 11.11.2021
Из аэропорта "Магас" в Ингушетии запустят рейсы в Самару, Тюмень и Сочи
Власти Ингушетии намерены в первом полугодии 2022 года запустить из аэропорта "Магас" три новых авиарейса – в Самару, Тюмень и Сочи, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:52
2021-11-11T18:24
республика ингушетия
тюмень
магас
москва
ютэйр
махмуд-али калиматов
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в первом полугодии 2022 года запустить из аэропорта "Магас" три новых авиарейса – в Самару, Тюмень и Сочи, сообщила пресс-служба главы региона."Новые авиарейсы будут запущены из Ингушетии в Самару, Сочи и Тюмень. Воздушные суда двух авиакомпаний начнут курсировать по новым для региона направлениям в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что с 1 апреля будет запущен еженедельный рейс в Тюмень, а с 1 мая из аэропорта "Магас" появится прямой рейс в Самару, куда будут совершаться полеты дважды в неделю. С началом летнего туристического сезона в июне откроется рейс в Сочи также периодичностью два раза в неделю.По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса. По рейсам в Сочи и Тюмень у региона договоренность с авиакомпанией Utair, а рейсы в Самару будет совершать воздушное судно авиакомпании Red Wings."Нами делался упор на самые востребованные маршруты, у нас много студентов и уроженцев республики, проживающих и работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь", - заметил он.Калиматов добавил, что запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики, но и позволит увеличить туристический поток и положительно скажется на экономике Ингушетии."На достигнутых успехах останавливаться мы не собираемся, на данный момент прорабатываются новые соглашения для расширения географии авиаперелетов из региона", - уточнил глава Ингушетии.Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. На сегодняшний день из него совершают ежедневные рейсы в Москву самолеты авиакомпаний Utair и "Победа".
https://ria.ru/20211012/ingushetiya-1754204278.html
https://ria.ru/20211109/ingushetiya-1758315284.html
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тюмень, магас, москва, ютэйр, махмуд-али калиматов, новости - туризм
17:52 11.11.2021 (обновлено: 18:24 11.11.2021)
 
Из аэропорта "Магас" в Ингушетии запустят рейсы в Самару, Тюмень и Сочи

Рейсы в Самару, Тюмень и Сочи запустят из аэропорта "Магас" в Ингушетии в 2022 году

© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в первом полугодии 2022 года запустить из аэропорта "Магас" три новых авиарейса – в Самару, Тюмень и Сочи, сообщила пресс-служба главы региона.
"Новые авиарейсы будут запущены из Ингушетии в Самару, Сочи и Тюмень. Воздушные суда двух авиакомпаний начнут курсировать по новым для региона направлениям в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 1 апреля будет запущен еженедельный рейс в Тюмень, а с 1 мая из аэропорта "Магас" появится прямой рейс в Самару, куда будут совершаться полеты дважды в неделю. С началом летнего туристического сезона в июне откроется рейс в Сочи также периодичностью два раза в неделю.
По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса. По рейсам в Сочи и Тюмень у региона договоренность с авиакомпанией Utair, а рейсы в Самару будет совершать воздушное судно авиакомпании Red Wings.
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"Нами делался упор на самые востребованные маршруты, у нас много студентов и уроженцев республики, проживающих и работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь", - заметил он.
Калиматов добавил, что запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики, но и позволит увеличить туристический поток и положительно скажется на экономике Ингушетии.
"На достигнутых успехах останавливаться мы не собираемся, на данный момент прорабатываются новые соглашения для расширения географии авиаперелетов из региона", - уточнил глава Ингушетии.
Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. На сегодняшний день из него совершают ежедневные рейсы в Москву самолеты авиакомпаний Utair и "Победа".

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