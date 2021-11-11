https://ria.ru/20211111/gospodderzhka-1758535777.html

В Вологодской области продлят на 2022 год меры господдержки бизнеса

В Вологодской области продлят на 2022 год меры господдержки бизнеса - РИА Новости, 11.11.2021

В Вологодской области продлят на 2022 год меры господдержки бизнеса

Власти Вологодской области продлят на следующий год действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства и введут новые, сообщил губернатор области... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:01

2021-11-11T12:01

2021-11-11T12:01

вологодская область

бизнес

олег кувшинников

господдержка

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ВОЛОГДА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области продлят на следующий год действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства и введут новые, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.В 2020-2021 годах общая сумма поддержки предпринимательства в рамках областного антикризисного плана составила 2,5 миллиарда рублей. В 2022 году общий объем предполагаемых мер финансовой поддержки составит один миллиард рублей.Так, в 2022 году предлагается сохранить пониженные в три раза налоговые ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения в пострадавших отраслях и предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход. Ставки налога составят от 2% до 5%. При этом условие получения льготы облегчается для микропредприятий – для них понижается с 90 до 60% требование сохранения численности сотрудников.На весь 2022 год продлевается пониженная ставка по налогу на имущество: 1% для объектов, находящихся в городах и районных центрах, 0,4% - для сельской местности. Льготы распространят и на вновь зарегистрированных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях.Планируется также докапитализировать на 100 миллионов рублей областной фонд ресурсной поддержки предпринимательства, выдающий кредиты по ставке от 1 до 3%, и снизить с 1 миллиона до 500 тысяч рублей минимальную сумму займа. Кроме того, власти обещают предоставить налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным после 1 января 2021 года, и занятым в производственной, социальной, научной сферах.

https://ria.ru/20211026/departament-1756296413.html

https://ria.ru/20211109/turizm-1758277466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бизнес, олег кувшинников, господдержка