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В Вологодской области продлят на 2022 год меры господдержки бизнеса
В Вологодской области продлят на 2022 год меры господдержки бизнеса - РИА Новости, 11.11.2021
В Вологодской области продлят на 2022 год меры господдержки бизнеса
Власти Вологодской области продлят на следующий год действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства и введут новые, сообщил губернатор области... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:01
2021-11-11T12:01
2021-11-11T12:01
вологодская область
бизнес
олег кувшинников
господдержка
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ВОЛОГДА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области продлят на следующий год действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства и введут новые, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.В 2020-2021 годах общая сумма поддержки предпринимательства в рамках областного антикризисного плана составила 2,5 миллиарда рублей. В 2022 году общий объем предполагаемых мер финансовой поддержки составит один миллиард рублей.Так, в 2022 году предлагается сохранить пониженные в три раза налоговые ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения в пострадавших отраслях и предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход. Ставки налога составят от 2% до 5%. При этом условие получения льготы облегчается для микропредприятий – для них понижается с 90 до 60% требование сохранения численности сотрудников.На весь 2022 год продлевается пониженная ставка по налогу на имущество: 1% для объектов, находящихся в городах и районных центрах, 0,4% - для сельской местности. Льготы распространят и на вновь зарегистрированных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях.Планируется также докапитализировать на 100 миллионов рублей областной фонд ресурсной поддержки предпринимательства, выдающий кредиты по ставке от 1 до 3%, и снизить с 1 миллиона до 500 тысяч рублей минимальную сумму займа. Кроме того, власти обещают предоставить налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным после 1 января 2021 года, и занятым в производственной, социальной, научной сферах.
https://ria.ru/20211026/departament-1756296413.html
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бизнес, олег кувшинников, господдержка
ВОЛОГДА, 11 ноя – РИА Новости
. Власти Вологодской области
продлят на следующий год действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства и введут новые, сообщил губернатор области Олег Кувшинников
.
В 2020-2021 годах общая сумма поддержки предпринимательства в рамках областного антикризисного плана составила 2,5 миллиарда рублей. В 2022 году общий объем предполагаемых мер финансовой поддержки составит один миллиард рублей.
Так, в 2022 году предлагается сохранить пониженные в три раза налоговые ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения в пострадавших отраслях и предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход. Ставки налога составят от 2% до 5%. При этом условие получения льготы облегчается для микропредприятий – для них понижается с 90 до 60% требование сохранения численности сотрудников.
На весь 2022 год продлевается пониженная ставка по налогу на имущество: 1% для объектов, находящихся в городах и районных центрах, 0,4% - для сельской местности. Льготы распространят и на вновь зарегистрированных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях.
Планируется также докапитализировать на 100 миллионов рублей областной фонд ресурсной поддержки предпринимательства, выдающий кредиты по ставке от 1 до 3%, и снизить с 1 миллиона до 500 тысяч рублей минимальную сумму займа. Кроме того, власти обещают предоставить налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным после 1 января 2021 года, и занятым в производственной, социальной, научной сферах.
"Мы должны сохранить экономическую активность бизнеса Вологодской области в столь непростой для страны период. Поэтому я полностью поддерживаю предложения, которые согласованы с бизнес-сообществом. Предлагаю продлить все ранее принятые меры господдержки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года и на 2022 год в связи с тем, что я не ожидаю быстрого выхода на плато и стремительного снижения количества заболевших. Считаю, что и 2022 год будет столь же сложный и напряженный для всех", - сказал Кувшинников.