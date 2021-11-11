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Умер российский джазовый пианист Вячеслав Горский

Умер российский джазовый пианист Вячеслав Горский - РИА Новости, 11.11.2021

Умер российский джазовый пианист Вячеслав Горский

Российский джазовый пианист Вячеслав Горский скончался 10 ноября на 69-м году жизни, сообщил на странице Вячеслава в Facebook его сын Игорь Горский. РИА Новости, 11.11.2021

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский джазовый пианист Вячеслав Горский скончался 10 ноября на 69-м году жизни, сообщил на странице Вячеслава в Facebook его сын Игорь Горский."Сегодня Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония. Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось. В связи с пандемией коронавируса, все мероприятия в память о папе будут проведены, как только будет просвет в ситуации с COVID", - написал Игорь Горский.Вячеслав Горский родился 11 апреля 1953 года в Москве. Получил известность во время участия в джаз-рок-ансамбле "Арсенал". В 1975-76 годах был руководителем группы "Спектр", а в 1982 году создал ансамбль "Квадро". Помимо концертной деятельности, Горский сочинил рок-оперы "Блуждающие звезды" и "Синяя борода", детский мюзикл "Джангл-шоу", либретто к которым написал Павел Грушко, а также музыку к нескольким телефильмам и кинофильмам.

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