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В Дубае пройдет шестой Форум "Время инноваций"

В Дубае пройдет шестой Форум "Время инноваций" - РИА Новости, 11.11.2021

В Дубае пройдет шестой Форум "Время инноваций"

В рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" 6-7 декабря пройдет шестой Форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:43

2021-11-11T14:43

2021-11-11T14:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 ноя - Пресс-служба форума "Время инноваций". В рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" 6-7 декабря пройдет шестой Форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций и цифровизации. Более 50 спикеров представят собственные кейсы, обсудят последние тренды и поделятся опытом внедрения инноваций во всех аспектах бизнеса.Посетителей Форума ожидает двухдневная насыщенная деловая программа. Интеграция в самое масштабное событие года – EXPO 2020 – отразилась на повестке Форума. В фокусе обсуждения – три основных трека: Инновации возможностей, Новая эра мобильности, Инновации для устойчивого развития.В повестке первого дня Форума – обсуждение новой digital-реальности и современных тенденций в изменении продуктов и технологий. Особое внимание будет уделено искусственному интеллекту и инновационным цифровым решениям. Участники Форума объединятся в поисках ответов на вопросы: каково будущее мобильной трансформации? Как развиваются AR и VR технологии и какова их роль в жизни? Каким станет мегаполис будущего? Каковы перспективы digital-глобализации?Цифровой трек Форума проводится под эгидой Премии Digital Leaders, вручаемой с 2020 года. Несмотря на сравнительно недавнюю историю, Премия стремительно завоевывает авторитет и получает поддержку бизнес-сообщества. "Для меня лично и ADSbase в целом сотрудничество с Премией Digital Leaders – это возможность внести вклад в цифровизацию всех сфер бизнеса и жизни. Поддержание здоровой конкуренции между лидерами рынка определенно стимулирует увеличение выбора надежных партнеров для более динамичного развития digital-индустрии как внутри страны, так и за рубежом", – прокомментировал сотрудничество основатель холдинга Денис Лагутенко.Второй день будет посвящён устойчивому развитию и инновационным решениям, помогающим эффективно решать острые социальные вопросы. Участники обсудят проблемы цифрового общества, тактические и стратегические инновации: альтернативные источники энергии, цифровое образование и перспективы ESG-трансформации. Организаторы уверены, что для участников Форума этот день станет источником вдохновения при поиске ответов на новые вызовы современности.В числе спикеров Форума – представители российских и международных компаний: AZERTELECOM, ОАО "РЖД", Банка ВТБ, Газпромбанка, ПАО "Аэрофлот", АО "Трансмашхолдинг", компании "Магнит", Ассоциации Digital Experts, BSL, PRAVO TECH, PAROC в России, BioFoodLab.В завершение Форума 7 декабря состоится церемония награждения лауреатов XI Премии "Время инноваций-2021" и Премии Digital Leaders – флагманов экономики, визионеров и драйверов глобального развития.Программа мероприятия и регистрация: https://forum.novpro.org/Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы