https://ria.ru/20211111/elektrichestvo-1758493093.html

"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев

"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев - РИА Новости, 11.11.2021

"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал энергетическую политику Киева, из-за которой страна вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T06:14

2021-11-11T06:14

2021-11-11T12:22

украина

киев

белоруссия

владимир зеленский

газпром

александр лукашенко

россия

дмитрий корнейчук

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал энергетическую политику Киева, из-за которой страна вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Эксперт подчеркнул, что власти не подготовились к отопительному сезону.При этом Киев испортил диалог с белорусским президентом Александром Лукашенко из-за политических вопросов, что, по мнению политолога, может привести к тяжелым последствиям для украинцев."У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут", — сказал Корнейчук. Вопрос, как Киев оказался в уязвимом положении, он переадресовал главе государства Владимиру Зеленскому.Помимо электричества, украинцы испытывают и нехватку газа, под давлением энергокризиса стране придется "с болью в сердце" обратиться к "Газпрому", отметил политолог.Он добавил, что хотел бы увидеть хотя бы одно конкретное действие власти, направленное на преодоление этой ситуации.

https://ria.ru/20211110/gazprom-1758404292.html

https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html

украина

киев

белоруссия

россия

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украина, киев, белоруссия, владимир зеленский, газпром, александр лукашенко, россия, дмитрий корнейчук