Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/elektrichestvo-1758493093.html
"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев
"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев - РИА Новости, 11.11.2021
"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал энергетическую политику Киева, из-за которой страна вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T06:14
2021-11-11T12:22
украина
киев
белоруссия
владимир зеленский
газпром
александр лукашенко
россия
дмитрий корнейчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156157/11/1561571133_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_0ab6d772f331fe5244695c5c1567c128.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал энергетическую политику Киева, из-за которой страна вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Эксперт подчеркнул, что власти не подготовились к отопительному сезону.При этом Киев испортил диалог с белорусским президентом Александром Лукашенко из-за политических вопросов, что, по мнению политолога, может привести к тяжелым последствиям для украинцев."У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут", — сказал Корнейчук. Вопрос, как Киев оказался в уязвимом положении, он переадресовал главе государства Владимиру Зеленскому.Помимо электричества, украинцы испытывают и нехватку газа, под давлением энергокризиса стране придется "с болью в сердце" обратиться к "Газпрому", отметил политолог.Он добавил, что хотел бы увидеть хотя бы одно конкретное действие власти, направленное на преодоление этой ситуации.
https://ria.ru/20211110/gazprom-1758404292.html
https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html
украина
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156157/11/1561571133_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_1112797639f7327718a5aa698ba987e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, белоруссия, владимир зеленский, газпром, александр лукашенко, россия, дмитрий корнейчук
06:14 11.11.2021 (обновлено: 12:22 11.11.2021)
 
"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев

Политолог Корнейчук: Лукашенко может устроить веерные отключения электричества на Украине

© РИА Новости / СтрингерКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал энергетическую политику Киева, из-за которой страна вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Эксперт подчеркнул, что власти не подготовились к отопительному сезону.

"Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас <…> могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать", — заявил он в эфире канала UkrLive.

При этом Киев испортил диалог с белорусским президентом Александром Лукашенко из-за политических вопросов, что, по мнению политолога, может привести к тяжелым последствиям для украинцев.
"У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут", — сказал Корнейчук. Вопрос, как Киев оказался в уязвимом положении, он переадресовал главе государства Владимиру Зеленскому.
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:47
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума
Помимо электричества, украинцы испытывают и нехватку газа, под давлением энергокризиса стране придется "с болью в сердце" обратиться к "Газпрому", отметил политолог.
Он добавил, что хотел бы увидеть хотя бы одно конкретное действие власти, направленное на преодоление этой ситуации.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 04:25
Глава "Нафтогаза" нашел "главный изъян" у "Северного потока — 2"
 
УкраинаКиевБелоруссияВладимир ЗеленскийГазпромАлександр ЛукашенкоРоссияДмитрий Корнейчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet