06:14 11.11.2021 (обновлено: 12:22 11.11.2021)
"Вынуждены идти к агрессорам": украинцам раскрыли, до чего "докатился" Киев
Политолог Корнейчук: Лукашенко может устроить веерные отключения электричества на Украине
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал энергетическую политику Киева, из-за которой страна вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Эксперт подчеркнул, что власти не подготовились к отопительному сезону.
"Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас <…> могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать", — заявил он в эфире канала UkrLive.
При этом Киев испортил диалог с белорусским президентом Александром Лукашенко из-за политических вопросов, что, по мнению политолога, может привести к тяжелым последствиям для украинцев.
"У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут", — сказал Корнейчук. Вопрос, как Киев оказался в уязвимом положении, он переадресовал главе государства Владимиру Зеленскому.
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Помимо электричества, украинцы испытывают и нехватку газа, под давлением энергокризиса стране придется "с болью в сердце" обратиться к "Газпрому", отметил политолог.
Он добавил, что хотел бы увидеть хотя бы одно конкретное действие власти, направленное на преодоление этой ситуации.